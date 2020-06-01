1 июня: в Гатчинском районе - плюс 14 заболевших

На 1 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 2875 человек, 1274 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1590 выздоровели, 11 умерли.

Гатчинский район продолжает занимать в областной статистике первое место: на 1 июня у нас 859 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 277 человек.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+5)

- Никольское (+1)

- Войсковицы (+1)

- Пудомяги (+1)

- Терволово (+1)

- Елизаветино (+2)

- Лукаши (+2)

- Остров (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 379 человека (выздоровел 131),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 58 человек (выздоровели 30),

- п. Вырица – 56 человек (выздоровели 23),

- г. Коммунар – 32 человека (выздоровели 22),

- п. Новый Свет – 22 человек (выздоровели 4),

- п. Тайцы – 12 человек (выздоровели 6),

- п. Дружная Горка - 11 человек (выздоровел 1),

- д. Батово, д. Сяськелево, п. Пудость, д. Лампово – по 10 человек,

- д. Пудомяги – 9 человек,

- д. Малые Колпаны, с. Никольское – по 7 человек,

- д. Ивановка, Большие Борницы, Белогорка, Старицы, п. Терволово, п. Войсковицы – по 6 чел.,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большие Колпаны, д. Большое Верево, д. Малое Верево – по 5 человек,

- с. Рождествено, д. Шпаньково, Елизаветино, Лукаши – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Мины, д. Романовка – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый Учхоз, Вяхтелево, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, Дружноселье, Тойворово - по 1 человеку.