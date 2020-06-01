1 июня: в Гатчинском районе - плюс 14 заболевших

На 1 июня в Ленинградской области коронавирусная
инфекция диагностирована у 2875 человек, 1274 из их числа – активные (больны в
настоящее время), 1590 выздоровели, 11 умерли.
Гатчинский
район продолжает занимать в областной статистике первое место: на 1 июня у нас 859
подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 277
человек.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+5)
- Никольское (+1)
- Войсковицы (+1)
- Пудомяги (+1)
- Терволово (+1)
- Елизаветино (+2)
- Лукаши (+2)
- Остров (+1)
За
весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены
у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
- г. Гатчина – 379
человека (выздоровел 131),
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 58
человек (выздоровели 30),
- п. Вырица – 56
человек (выздоровели 23),
- г. Коммунар – 32
человека (выздоровели 22),
- п. Новый Свет – 22
человек (выздоровели 4),
- п. Тайцы – 12 человек
(выздоровели 6),
- п. Дружная Горка - 11
человек (выздоровел 1),
- д. Батово, д.
Сяськелево, п. Пудость, д. Лампово – по 10 человек,
- д. Пудомяги – 9
человек,
- д. Малые Колпаны, с. Никольское
– по 7 человек,
- д. Ивановка, Большие
Борницы, Белогорка, Старицы, п. Терволово, п.
Войсковицы – по 6 чел.,
- д. Монделево, п.
Высокоключевой, д. Большие Колпаны, д. Большое Верево, д. Малое Верево – по 5
человек,
- с. Рождествено, д.
Шпаньково, Елизаветино, Лукаши – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п. Сусанино, д.
Пустошка, д. Жабино, д. Мины, д. Романовка – по 3 человека,
- д. Большево,
Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый Учхоз,
Вяхтелево, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров – по 2 человека,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д.
Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево,
п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка,
д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, Дружноселье, Тойворово - по
1 человеку.