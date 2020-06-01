Двор на улице Володарского преобразится

«В этом дворе мы предусмотрели оформление
зеленых зон, расширение парковочных мест и обустройство детских площадок. Тем
не менее жителям необходимо прийти к общему мнению, чтобы расположение этих зон
устраивало всех – и пожилых жителей, и родителей с детьми, и автомобилистов», -
отметила Людмила Нещадим.
Контракт на реализацию проекта
благоустройства заключен с ООО «СТАЙЛ ГРУПП». В рамках контракта предусмотрено
капитальный ремонт дворовых проездов общей площадью 2,8 тысяч кв. метров и тротуаров
общей площадью более одной тысяч квадратных метров. Также планируется
обустройство газонов на общей площади почти 6 тысяч кв. метров.
Напротив костела планируется оформить
зеленую зону, а напротив дома № 30 - обустроить место для детской площадки.
Также в рамках работ будут расширены пешеходные зоны и увеличено количество
парковочных мест.
Цена контракта составила 5,8 млн рублей. В
ближайшее время подрядчик выйдет на объект.