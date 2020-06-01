Двор на улице Володарского преобразится

«В этом дворе мы предусмотрели оформление зеленых зон, расширение парковочных мест и обустройство детских площадок. Тем не менее жителям необходимо прийти к общему мнению, чтобы расположение этих зон устраивало всех – и пожилых жителей, и родителей с детьми, и автомобилистов», - отметила Людмила Нещадим.

Контракт на реализацию проекта благоустройства заключен с ООО «СТАЙЛ ГРУПП». В рамках контракта предусмотрено капитальный ремонт дворовых проездов общей площадью 2,8 тысяч кв. метров и тротуаров общей площадью более одной тысяч квадратных метров. Также планируется обустройство газонов на общей площади почти 6 тысяч кв. метров.

Напротив костела планируется оформить зеленую зону, а напротив дома № 30 - обустроить место для детской площадки. Также в рамках работ будут расширены пешеходные зоны и увеличено количество парковочных мест.

Цена контракта составила 5,8 млн рублей. В ближайшее время подрядчик выйдет на объект.