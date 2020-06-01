Когда откроются детские лагеря в Ленинградской области?

Участники совещания пришли к мнению, что детские оздоровительные лагеря на территории Ленинградской области могут быть открыты с 1 июля при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. При этом для детей сотрудников медицинских учреждений региона и воспитанников ресурсных центров смены откроют после 12 июня.

«Эта оздоровительная кампания будет не похожа на предыдущие. Все требования к организации отдыха — жестче. Родители доверяют нам детей, и дети должны вернуться из лагерей здоровыми и довольными, — отметил глава региона в ходе сегодняшнего совещания по вопросам организации летнего отдыха детей. — За ближайшие две недели мы должны подготовить наши государственные учреждения. Основная наша задача — провести летнюю оздоровительную кампанию без ЧП».

Согласно новым условиям работы лагерей, будет снижено количество детей в сменах, ежедневно необходимо будет проводить термометрию отдыхающих и сотрудников, а также дезинфекцию помещений. Перед отдыхом и дети, и сотрудники ДОЛов должны сдать анализ на коронавирусную инфекцию. При этом на протяжении всей смены (21 день) будут исключены контакты с родственниками — это необходимо для того, чтобы исключить риск «заноса» инфекции со стороны.

Кроме того, лагеря будут проверять на предмет соблюдения всех мер безопасности. Проверки начнутся уже с этой неделе — правда, направлены они будут пока на выявление нарушителей.

«Не скрою, что у меня как губернатора вызывают тревогу появившиеся объявления и в сети, и в СМИ от частных детских оздоровительных площадок, лагерей о том, что они готовы начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июня этого года. Я попросил и федеральные надзорные органы, и Роспотребнадзор, и полицию, и другие структуры помочь нам, в течение этой недели, провести проверки всех мест традиционного отдыха детей и предупредить организаторов о том, что летняя оздоровительная кампания в Ленинградской области стартует с 1 июля», — пояснил Александр Дрозденко.

Отдых детей сотрудников медицинских учреждений Ленинградской области полностью оплачивается из бюджета региона. В случае, если родители приобрели путевку в частный лагерь, или лагерь на другой территории, регион готов компенсировать 23 625 рублей.