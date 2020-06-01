Когда откроются детские лагеря в Ленинградской области?

Участники
совещания пришли к мнению, что детские оздоровительные лагеря на территории
Ленинградской области могут быть открыты с 1 июля при условии соблюдения
санитарных требований Роспотребнадзора. При этом для детей сотрудников медицинских
учреждений региона и воспитанников ресурсных центров смены откроют после 12
июня.
«Эта
оздоровительная кампания будет не похожа на предыдущие. Все требования к
организации отдыха — жестче. Родители доверяют нам детей, и дети должны
вернуться из лагерей здоровыми и довольными, —
отметил глава региона в ходе сегодняшнего совещания по вопросам
организации летнего отдыха детей. — За ближайшие две недели мы должны
подготовить наши государственные учреждения. Основная наша задача — провести
летнюю оздоровительную кампанию без ЧП».
Согласно
новым условиям работы лагерей, будет снижено количество детей в сменах,
ежедневно необходимо будет проводить термометрию отдыхающих и сотрудников, а
также дезинфекцию помещений. Перед отдыхом и дети, и сотрудники ДОЛов должны
сдать анализ на коронавирусную инфекцию. При этом на протяжении всей смены (21
день) будут исключены контакты с родственниками — это необходимо для того,
чтобы исключить риск «заноса» инфекции со стороны.
Кроме
того, лагеря будут проверять на предмет соблюдения всех мер безопасности.
Проверки начнутся уже с этой неделе — правда, направлены они будут пока на
выявление нарушителей.
«Не
скрою, что у меня как губернатора вызывают тревогу появившиеся объявления и в
сети, и в СМИ от частных детских оздоровительных площадок, лагерей о том, что
они готовы начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июня этого года. Я
попросил и федеральные надзорные органы, и Роспотребнадзор, и полицию, и другие
структуры помочь нам, в течение этой недели, провести проверки всех мест
традиционного отдыха детей и предупредить организаторов о том, что летняя оздоровительная
кампания в Ленинградской области стартует с 1 июля», — пояснил Александр
Дрозденко.
Отдых
детей сотрудников медицинских учреждений Ленинградской области полностью
оплачивается из бюджета региона. В случае, если родители приобрели путевку в
частный лагерь, или лагерь на другой территории, регион готов компенсировать 23
625 рублей.