«Мадагаскар» - в первый день лета

Сегодня
малыши, которые проходят реабилитацию в центре «Дарина», получили прекрасный
подарок — веселый спектакль «Мадагаскар», придуманный сценаристом и
композитором Жанной Корнеевой. Это забавная музыкальная история о приключениях
четырех друзей-зверят с элементами обучения правилам уличного движения для
детей.
Представление
прошло в уютном дворике «Дарины». На «сцене» импровизированного зрительного
зала разместились простые декорации. Ребята приветствовали любимые персонажи -
бегемотиха Глория, зебра Мартин, жирафик Мелмон и лев Алекс. Несмотря на то,
что артистов и маленьких зрителей разделяла развевающаяся на ветру полосатая
лента безопасности, представление прошло с огромным успехом.