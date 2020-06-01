«Мадагаскар» - в первый день лета

Сегодня малыши, которые проходят реабилитацию в центре «Дарина», получили прекрасный подарок — веселый спектакль «Мадагаскар», придуманный сценаристом и композитором Жанной Корнеевой. Это забавная музыкальная история о приключениях четырех друзей-зверят с элементами обучения правилам уличного движения для детей.

Представление прошло в уютном дворике «Дарины». На «сцене» импровизированного зрительного зала разместились простые декорации. Ребята приветствовали любимые персонажи - бегемотиха Глория, зебра Мартин, жирафик Мелмон и лев Алекс. Несмотря на то, что артистов и маленьких зрителей разделяла развевающаяся на ветру полосатая лента безопасности, представление прошло с огромным успехом.