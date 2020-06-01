Награда губернатора – гатчинской школьнице

По
поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Тамара
Литвинова вручила ученице 10-ого класса Гатчинской школы № 9 Дарине Козловой
Благодарность главы региона и памятный подарок – часы «Победа», которые
представляют собой копию тех часов, которые были выпущены в 1945 году.
В
2019 году исполнилось десять лет со дня образования института Уполномоченного
по правам ребенка в Российской Федерации. В адрес всех руководителей всех
регионов были направлены телеграммы с просьбой поощрить самых активных
общественных деятелей, работающих в региональных институтах Уполномоченных по правам
ребенка, в том числе и представителей молодежи.
Александр
Дрозденко подписал ходатайство в отношении трех школьников Ленинградской
области, которые демонстрируют отличные результаты в учебе, занимаются активной
общественной деятельностью, успешно выступают на Олимпиадах.
Двух
школьников из Выборгского района Тамара Литвинова наградила накануне, еще одну
награду присудили Дарине Козловой из Гатчины.
Дарина
является руководителем пресс-службы в Совете старшеклассников, членом Совета
управления школы, работает в Молодежном совете при Уполномоченном по правам
ребенка в Ленинградской области, в 2018 году ездила в международный лагерь
«Артек».
Получив заслуженную награду, Дарина поблагодарила Александра Дрозденко и Тамару Литвинову за высокую оценку своего труда, а также родную школу, руководство и учителей, которые позволяют школьникам развиваться не только в учебе, но и в других общественных направлениях.