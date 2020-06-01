Плановые отключения в июне

Вырицкое ГП:

02.06.2020г. с 09.00 до 17:00

д. Воцко

Рождественское СП:

02.06.2020г. с 09.00 до 17:00

д. Межно

Рыбицы, ДНП "Рыбицы" (кратковременно в начале и по окончании работ

01-06-2020 09:00- 17:00)

Кобринское СП:

02.06.2020 с 9.00 до 14.00

п. Высокоключевой

Суйда сад-во «Аэрофлот»

02.06.2020 с 09.00 до 18.00

д. Меньково

Пудостьское СП:

02.06.2020 с 9.30 до 18.00

п. Терволово

д. Скворицы

02.06.2020 с 10.00 до 17.00

д. Алапурская

д. Покизен-Пурская

п. Пудость Новая

Большеколпанское СП:

02.06.2020 с 09.00 до 18.00

с. Никольское

Войсковицское СП:

02.06.2020 09:00 -17:00

д. Тяглино ул.Центральная

Сиверское ГП:

02.06.2020г. с 10.00 до 17:00

п. Сиверский Комсомольский проспект

02.06.2020 г. – 05.06.2020 с 10:00 до 18:00

д. Покровская, д. 142,144,146, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 176, 180, 182, 184, 184А, 186, 188, 190, 194, 202, 204, 206, 206А, 208, 210, 218, 218А, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230А, 234, 235.

03.06.2020г. с 10:00 до 18:00

д. Пудомяги, ЖКХ Сиверский ул. Кленовая, Сиреневая, Солнечная, ООО «Линк Девелопмент»,

массив Пудомяги 1,2,3 – линии

д. Антелево ул. Строителей, Березовая, Новая, пер. Клубный, Молодежный, автопарк, Павловское шоссе, частный сектор

д. Вяхтелево , ул Широкая, Коммунарская, Вишневая, Ореховая, Строителей, Каштановая, Рябиновая

Д. Большое Сергелево

ДНП «Бавария»

д. Монделево частный сектор

д. Репполово

03.06.2020 с 10:00 до 18:00 дважды на 30 минут:

Д. Монделево ул. Ясная, Суммоловская, пер. Осенний, Летняя, Соколовский, Лазурный, ул. Нагорная, Весенняя, Дружбы

Земельный участок «Павловский ручей», «Петербургские просторы»

Д. Покровская ул. Овражная, частный сектор, амбулатория д. 154, магазин д. 198, узел связи, ул Учительская 1, ж/с д.133-257

д. Антелево

С 02.06.2020г. 21:00 до 03.06.2020 24:00 дважды на 30 минут

05.06.2020 с 10:00 до 17:00

д. Покровская ул. Парковая

Коммунарское ГП:

03.06.2020г. с 10:00 до 18:00

г. Коммунар, СНТ «Южное»

г. Коммунар, ул. Кобраловская

02.06.2020 с 10:00 до 17:00

ЗАО «Антропшинский строительный комбинат»

г. Коммунар, ул. Антропшинская д.117-165, 176-236, 219-289, 280-328, 213Б

Массив Славяночка

С 02.06.2020г. 21:00 до 03.06.2020 24:00 дважды на 30 минут

05.06.2020 с 10:00 до 17:00

г. Коммунар, ул. Антропшинская, д.1-29, 2-30, 31-73, 32-64

Конно-спорт комплекс «Стиль»

ДНП Дачное строительство

Садоводство «Славяночка-2»

СНТ «Славяночка-3»