Работающим гражданам старше 65 лет будет оформлен больничный с 1 по 11 июня

Работающим гражданам старше 65 лет будет оформлен больничный с 1 по 11 июня

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.

Рубрики : COVID-19     01 Jun 2020

Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ электронный реестр сведений. Реестр подается на период временной нетрудоспособности с 1 по 11 июня 2020 года. Электронный больничный лист оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работником медицинской организации. Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ РИСКА. ПЕРЕДАЙТЕ ФОНДУ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ОТ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ!

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