Работающим гражданам старше 65 лет будет оформлен больничный с 1 по 11 июня

Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ электронный реестр сведений. Реестр подается на период временной нетрудоспособности с 1 по 11 июня 2020 года. Электронный больничный лист оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работником медицинской организации. Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

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