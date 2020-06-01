Работающим гражданам старше 65 лет будет оформлен больничный с 1 по 11 июня

Для
оформления больничного листка работодатель обязан направить в Ленинградское
региональное отделение ФСС РФ электронный реестр сведений. Реестр подается на
период временной нетрудоспособности с 1 по 11 июня 2020 года. Электронный
больничный лист оформляется автоматически, дистанционно, без посещения
работником медицинской организации. Электронные больничные оплачиваются за счет
средств Фонда социального страхования РФ.
Расчёт
пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим
правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном,
оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два
года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65
рубля в месяц.
УВАЖАЕМЫЕ
СТРАХОВАТЕЛИ! ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ
РИСКА. ПЕРЕДАЙТЕ ФОНДУ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ
РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ОТ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ!