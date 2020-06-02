Бюджет района: поправки на коронавирус

На заседании Совета депутатов Гатчинского района были внесены изменения в бюджет 2020 года. Как отметила председатель комитета финансов Любовь Орехова, ситуация с бюджетом района достаточно напряженная.

- Впервые мне приходится выступать с информацией об уменьшении бюджета, - сказала председатель комитета финансов Любовь Орехова.

По предварительным расчетам бюджет Гатчинского района за 2020 год не получит порядка 242 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 148 млн рублей.

- Мы подошли очень аккуратно к уменьшению доходной части бюджета, понимая, что бюджет принят с теми реалиями, что есть, и какие-то закупки уже проведены, - пояснила Любовь Орехова.

Новый вариант бюджета учитывает принятые меры поддержки физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Получены дополнительные средства из областного и федерального бюджетов на проведение переписи населения, на ремонт автодороги «Подъезд к деревне Малые Слудицы», участок дороги «Гатчина - пос. Торфяное» от ул. Фрезерной до железнодорожного переезда.

Поступили средства на реновацию детского сада №35 в Коммунаре, на укрепление материально-технической базы, в рамках федерального проекта, в Гатчинской начальной школе №5, Гатчинской средней школе №2, лицее №3, Кобраловской, Лукашевской и Таицкой школах, а также на ремонт спортивной площадки Гатчинской школы №2.

Расходная часть бюджета уменьшилась на 225 млн рублей, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур (есть экономия), сокращения мероприятий в сфере молодежной политики, спорта и культуры. Уменьшены расходные статьи по комитету образования, на содержание администрации.

При этом в бюджете предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Выделяются средства на переселение из аварийного жилого фонда для Рождественского, Пудостьского, Дружногорского поселений. Также предусмотрены средства на строительство многоквартирного жилого дома в рамках долевого участия по адресу: г.Гатчина, ул. Красных Военлетов. В этом году запланировано заключить соглашение с комитетом по строительству правительства Ленобласти, провести конкурсные процедуры и в этом же году направить средства на специальный счет по строительству указанного дома.

С учетом поправок доходная часть районного бюджета 2020 года составляет 6 млрд 659 млн рублей, расходная часть бюджета – 6 млрд 907 млн рублей. Дефицит бюджета - 248 млн рублей.



