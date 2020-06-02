Бюджет района: поправки на коронавирус

На заседании Совета
депутатов Гатчинского района были внесены изменения в бюджет 2020 года. Как
отметила председатель комитета финансов Любовь Орехова, ситуация с бюджетом
района достаточно напряженная.
- Впервые мне приходится
выступать с информацией об уменьшении бюджета, - сказала председатель комитета
финансов Любовь Орехова.
По предварительным
расчетам бюджет Гатчинского района за 2020 год не получит порядка 242 млн
рублей. Налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 148 млн рублей.
- Мы подошли очень
аккуратно к уменьшению доходной части бюджета, понимая, что бюджет принят с
теми реалиями, что есть, и какие-то закупки уже проведены, - пояснила Любовь
Орехова.
Новый вариант бюджета учитывает принятые меры
поддержки физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Получены дополнительные
средства из областного и федерального бюджетов на проведение переписи
населения, на ремонт автодороги «Подъезд к деревне Малые Слудицы», участок
дороги «Гатчина - пос. Торфяное» от ул. Фрезерной до железнодорожного переезда.
Поступили средства на
реновацию детского сада №35 в Коммунаре, на укрепление материально-технической
базы, в рамках федерального проекта, в Гатчинской начальной школе №5, Гатчинской
средней школе №2, лицее №3, Кобраловской, Лукашевской и Таицкой школах, а также
на ремонт спортивной площадки Гатчинской школы №2.
Расходная часть бюджета
уменьшилась на 225 млн рублей, в том числе по итогам проведения конкурсных
процедур (есть экономия), сокращения мероприятий в сфере молодежной политики,
спорта и культуры. Уменьшены расходные статьи по комитету образования, на
содержание администрации.
При этом в бюджете
предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская
среда». Выделяются средства на переселение из аварийного жилого фонда для
Рождественского, Пудостьского, Дружногорского поселений. Также предусмотрены
средства на строительство многоквартирного жилого дома в рамках долевого
участия по адресу: г.Гатчина, ул. Красных Военлетов. В этом году запланировано
заключить соглашение с комитетом по строительству правительства Ленобласти,
провести конкурсные процедуры и в этом же году направить средства на
специальный счет по строительству указанного дома.
С учетом поправок
доходная часть районного бюджета 2020 года составляет 6 млрд 659 млн рублей,
расходная часть бюджета – 6 млрд 907 млн рублей. Дефицит бюджета - 248 млн
рублей.