Отключение холодной воды в Гатчине

4 июня с 09.00 и
до окончания работ по адресам:
г. Гатчина,
Ул. Соборная 4,
6, 8, 10, 12, 14, 14А, 18. Ул. Карла Маркса, 42
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе по адресу: Соборная 10, будет отключено холодное водоснабжение в центре Гатчины.
4 июня с 09.00 и
до окончания работ по адресам:
г. Гатчина,
Ул. Соборная 4,
6, 8, 10, 12, 14, 14А, 18. Ул. Карла Маркса, 42
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