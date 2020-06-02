Отключение холодной воды в Гатчине

Отключение холодной воды в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе по адресу: Соборная 10, будет отключено холодное водоснабжение в центре Гатчины.

Рубрики : ЖКХ     02 Jun 2020

4 июня с 09.00 и до окончания работ по адресам:

г. Гатчина,

Ул. Соборная 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 18. Ул. Карла Маркса, 42

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