Дорога между Аэродромом и Мариенбургом

Дорога между Аэродромом и Мариенбургом

Проект транспортного сообщения между микрорайонами Аэродром и Мариенбург в Гатчине без пересечения железнодорожных путей находится на стадии разработки планировки территории, подготовлена документация с техническим заданием на строительство дороги.

Рубрики : Дороги     03 Jun 2020

По словам заместителя главы районной администрации по строительству и развитию инфраструктуры Ларисы Абаренко, проект и экспертизу планируется выполнить до конца 2020 года за счет средств бюджета Гатчинского района. Проект предусматривает строительство моста, для этого районная администрация будет запрашивать софинансирование из областного бюджета.

- Ситуация осложняется тем, что предполагаемый мост и прилегающая территория входят в охранные зоны Егерской слободы, парка Зверинец и железной дороги. Но мост нужен, это поможет существенно разгрузить въезды – выезды в оба микрорайона, - отметила Лариса Абаренко.

Ирина Хрусталёва

Фото: Яндекс карты

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