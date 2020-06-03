Дорога между Аэродромом и Мариенбургом

По словам заместителя главы районной администрации по строительству и развитию инфраструктуры Ларисы Абаренко, проект и экспертизу планируется выполнить до конца 2020 года за счет средств бюджета Гатчинского района. Проект предусматривает строительство моста, для этого районная администрация будет запрашивать софинансирование из областного бюджета.

- Ситуация осложняется тем, что предполагаемый мост и прилегающая территория входят в охранные зоны Егерской слободы, парка Зверинец и железной дороги. Но мост нужен, это поможет существенно разгрузить въезды – выезды в оба микрорайона, - отметила Лариса Абаренко.

Ирина Хрусталёва

Фото: Яндекс карты