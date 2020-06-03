Дорога между Аэродромом и Мариенбургом

По
словам заместителя главы районной администрации по строительству и развитию
инфраструктуры Ларисы Абаренко, проект и экспертизу планируется выполнить до
конца 2020 года за счет средств бюджета Гатчинского района. Проект
предусматривает строительство моста, для этого районная администрация будет
запрашивать софинансирование из областного бюджета.
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Ситуация осложняется тем, что предполагаемый мост и прилегающая территория
входят в охранные зоны Егерской слободы, парка Зверинец и железной дороги. Но
мост нужен, это поможет существенно разгрузить въезды – выезды в оба
микрорайона, - отметила Лариса Абаренко.
Ирина Хрусталёва
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