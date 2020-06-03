Гатчинский район – в лидерах по COVID-пациентам

Гатчинский район день за
днём продолжает доказывать свое право на первую строчку в областном антирейтинге
заболеваемости: на 3 июня у нас 924 подтвержденных случая заболевания COVID-19,
из них 37 добавились за минувшие сутки. Отрадно, что растет и число
излечившихся - 311 человек.
На 3 июня в Ленинградской области коронавирусная
инфекция диагностирована у 2982 человек, 1216 из их числа – активные (больны в
настоящее время), 1751 выздоровел, 15 умерли.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+9)
- Тайцы (+1)
- Сиверский (+6)
- Вырица (+5)
- Ляды (+1)
- Малое Верево (+2)
- Пудомяги (+1)
- Коммунар (+4)
- Елизаветино (+1)
- Новый Свет (+2)
- Малые Колпаны (+1)
- Дружная Горка (+1)
- Борисово (+1)
- Кургино (+1)
- Пудость (+1)
За
весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены
у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
- г. Гатчина – 399
человека (выздоровели 152),
- п. Сиверский – 64
человека (выздоровели 30),
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Вырица – 61
человек (выздоровели 30),
- г. Коммунар – 37
человека (выздоровели 24),
- п. Новый Свет – 26
человека (выздоровели 4),
- п. Тайцы – 16 человек
(выздоровели 6),
- п. Дружная Горка – 12
человек,
- п. Пудость, д.
Пудомяги, д. Лампово – по 11 человек,
- д. Батово, д.
Сяськелево – по 10 человек,
- с. Никольское, д.
Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,
- д. Ивановка, Большие
Борницы, Белогорка, Старицы, п. Терволово, п.
Войсковицы, д. Большие Колпаны – по 6 человек,
- д. Монделево, п.
Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, Елизаветино – по
5 человек,
- с. Рождествено, Лукаши,
п. Семрино, Вяхтелево, д. Ляды – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Чаща, д. Большое Рейзино, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино,
д. Мины, д. Романовка – по 3 человека,
- д. Большево,
Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый
Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров, д. Мыза-Ивановка,
Тойворово – по 2 чел.,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д.
Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево,
п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д.
Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, Дружноселье, д. Борисово, д. Кургино - по
1 человеку.