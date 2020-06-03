Любовь Гулевич: «Гоняю на 5-й скорости!»

Уже
через несколько часов она его опробовала на выездной работе и убедилась:
транспорт отличный!
Любовь
Васильевна работает фельдшером в Карташевском здравпункте 18 лет, из них 15 лет
с весны до осени она ездила на вызовы на дом в Карташевской и соседней деревне
Руново на велосипеде. В прошлом году он окончательно сломался, но к нынешнему
лету фельдшер - снова с транспортом!
- Велосипед
замечательный: лёгкий – мне его приходится завозить в помещение, поэтому вес
имеет значение, тормоза плавные, 5 скоростей – гоняю на пятой и всё отлично!
Впереди – удобная корзина для чемодана-укладки, с которым я езжу на вызовы. Так
что я своим новым транспортом очень довольна, спасибо большое за него! – рассказала
фельдшер.
Гатчинская
КМБ благодарит депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея
Коняева за подарок одному из старейших фельдшеров Гатчинской КМБ - у Любови
Гулевич 52 года трудового стажа!
Елена Карлаш