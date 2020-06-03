Любовь Гулевич: «Гоняю на 5-й скорости!»

Уже через несколько часов она его опробовала на выездной работе и убедилась: транспорт отличный!

Любовь Васильевна работает фельдшером в Карташевском здравпункте 18 лет, из них 15 лет с весны до осени она ездила на вызовы на дом в Карташевской и соседней деревне Руново на велосипеде. В прошлом году он окончательно сломался, но к нынешнему лету фельдшер - снова с транспортом!

- Велосипед замечательный: лёгкий – мне его приходится завозить в помещение, поэтому вес имеет значение, тормоза плавные, 5 скоростей – гоняю на пятой и всё отлично! Впереди – удобная корзина для чемодана-укладки, с которым я езжу на вызовы. Так что я своим новым транспортом очень довольна, спасибо большое за него! – рассказала фельдшер.

Гатчинская КМБ благодарит депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Коняева за подарок одному из старейших фельдшеров Гатчинской КМБ - у Любови Гулевич 52 года трудового стажа!

Елена Карлаш