Проголосовать в ходе общероссийского голосования можно на любом участке страны

Избирательная
комиссия Ленинградской области информирует граждан о начале приема заявлений
для голосования по месту нахождения (а не по месту регистрации) на общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,
которое состоится 1 июля 2020 года.
Когда подать заявление?
Заявление о
желании голосовать не по месту регистрации, а на любом избирательном участке
(по месту нахождения) должно быть заранее подано гражданином – в период с 5 по
21 июня (в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий,
а также на сайте «Госуслуги»). Кроме того, с 16 по 21 июня такие заявления
можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).
Как подать заявление?
При подаче
заявления рекомендуется заранее выбрать участок для
голосования, на котором вы планируете голосовать.
Для подачи
заявления в ТИК, УИК или МФЦ участнику голосования необходимо прийти лично
с паспортом (либо временным удостоверением личности, выдаваемым органом внутренних дел Российской Федерации на период
замены паспорта) гражданина Российской Федерации.
Через портал «Госуслуги» подать заявление можно в
разделе «Мои выборы». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
После подачи заявления гражданина исключают из списка участников голосования по
месту регистрации и включают в список по месту нахождения.
Где подать заявление?
В Ленинградской
области установлен следующий график приема заявлений в пунктах приема заявлений
(ППЗ) территориальных избирательных комиссий: с понедельника по пятницу с 16 до
20 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов. Адреса и телефоны
территориальных избирательных комиссий муниципальных районов и городского округ
Ленинградской области – в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на
сайте Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/territorialnye-izbiratelnye-komissii/index.php.
Обращаем
внимание, что с 9 апреля все многофункциональные центры Ленинградской области
ведут прием заявителей в ограниченном режиме только по предварительной
записи. Записаться на подачу и получение документов можно через сайт www.mfc47.ru или по телефону
отделения, в которое планируется обращение.
Участник общероссийского
голосования, который по состоянию здоровья, инвалидности не может
самостоятельно подать вышеуказанное заявление, может устно или письменно (в том
числе при содействии социального
работника, иных лиц) в соответствующие сроки обратится в избирательную комиссию
для предоставления ему возможности подать заявление вне пунктов приема
заявлений.
Рекомендуем
ознакомиться с разделом «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК России - http://cikrf.ru/digital-services/. Также, на сайте
Центризбиркома действует сервис «ТИК и УИК на карте России», с помощью которого
можно узнать адрес любой участковой или территориальной избирательной комиссии,
многофункционального центра. Телефон информационно-справочного центра ЦИК
России – 8 800 200 00 20.
Когда можно проголосовать?
Общероссийское
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России пройдет 1 июля
2020 года с 8 до 20 часов как на участках для голосования, так и вне помещения
(на дому).
При этом
голосование вне помещения для голосования (на дому) будет проводиться в течение
6-ти дней до дня голосования (то есть с 25 июня) по заявлению, заранее
поданному гражданином. Кроме того, досрочно проголосовать можно будет на
участке для голосования в период с 25 по 30 июня.
Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской
области