Проголосовать в ходе общероссийского голосования можно на любом участке страны

Избирательная комиссия Ленинградской области информирует граждан о начале приема заявлений для голосования по месту нахождения (а не по месту регистрации) на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое состоится 1 июля 2020 года.

Когда подать заявление?

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на любом избирательном участке (по месту нахождения) должно быть заранее подано гражданином – в период с 5 по 21 июня (в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на сайте «Госуслуги»). Кроме того, с 16 по 21 июня такие заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

Как подать заявление?

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на котором вы планируете голосовать.

Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ участнику голосования необходимо прийти лично с паспортом (либо временным удостоверением личности, выдаваемым органом внутренних дел Российской Федерации на период замены паспорта) гражданина Российской Федерации.

Через портал «Госуслуги» подать заявление можно в разделе «Мои выборы». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись. После подачи заявления гражданина исключают из списка участников голосования по месту регистрации и включают в список по месту нахождения.

Где подать заявление?

В Ленинградской области установлен следующий график приема заявлений в пунктах приема заявлений (ППЗ) территориальных избирательных комиссий: с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов. Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий муниципальных районов и городского округ Ленинградской области – в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/territorialnye-izbiratelnye-komissii/index.php.

Обращаем внимание, что с 9 апреля все многофункциональные центры Ленинградской области ведут прием заявителей в ограниченном режиме только по предварительной записи. Записаться на подачу и получение документов можно через сайт www.mfc47.ru или по телефону отделения, в которое планируется обращение.

Участник общероссийского голосования, который по состоянию здоровья, инвалидности не может самостоятельно подать вышеуказанное заявление, может устно или письменно (в том числе при содействии социального работника, иных лиц) в соответствующие сроки обратится в избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать заявление вне пунктов приема заявлений.

Рекомендуем ознакомиться с разделом «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК России - http://cikrf.ru/digital-services/. Также, на сайте Центризбиркома действует сервис «ТИК и УИК на карте России», с помощью которого можно узнать адрес любой участковой или территориальной избирательной комиссии, многофункционального центра. Телефон информационно-справочного центра ЦИК России – 8 800 200 00 20.





Когда можно проголосовать?

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России пройдет 1 июля 2020 года с 8 до 20 часов как на участках для голосования, так и вне помещения (на дому).

При этом голосование вне помещения для голосования (на дому) будет проводиться в течение 6-ти дней до дня голосования (то есть с 25 июня) по заявлению, заранее поданному гражданином. Кроме того, досрочно проголосовать можно будет на участке для голосования в период с 25 по 30 июня.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области