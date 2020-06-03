Сиверское направление: число рейсов на автобусных маршрутах возрастает

|
Выполнение рейсов № 2
Сиверский - Белогорка с 8 июня
|
Сиверский
|
Белогорка
|
5-50 по Вокзальной
|
6-00 по кругу
|
6-20 по Вокзальной
|
6-35 по кругу
|
6-50 кр В по
Вокзальной П
|
7-00 кр В по кругу П
|
7-05 П
|
7-20 П
|
7-40 П
|
8-05 П
|
8-30 П
|
8-55 П
|
9-10
|
9-30
|
10-10
|
10-30
|
10-50
|
11-15
|
11-45
|
12-10
|
13-05
|
13-30
|
15-10
|
15-35
|
17-40
|
18-00
|
20-00
|
20-20 по Вокзальной
|
П заезд в поликлинику
|
С 8 июня
возобновляются рейсы маршрута № 120Т Сиверский - Дружная горка
|
Сиверский
|
Дружная Горка
|
5-05 кр СВ
|
5-25
|
6-05 СВ
|
6-25 СВ
|
7-00
|
7-25*
|
7-35
|
8-00
|
8-30
|
8-55
|
10-10*
|
10-35*
|
11-45
|
12-10*
|
12-55
|
13-20
|
14-25
|
14-50
|
15-30
|
15-50
|
16-45
|
17-10
|
17-35
|
18-00*
|
18-40
|
19-05
|
19-55
|
20-15*
|
* мимо кладбища
|
Выполнение рейсов №
151 Сиверский – Гатчина с 8 июня 2020 года
|
Сиверский
|
Гатчина
|
5-50
|
6-50
|
7-00
|
8-05
|
7-55
|
9-05
|
8-05 до Варшавского
|
10-20
|
9-10
|
11-15
|
10-10
|
12-20
|
11-00*
|
12-00*
|
11-20
|
12-40
|
11-40
|
13-30
|
12-40
|
13-50
|
12-20
|
15-00
|
13-50
|
16-05
|
14-50
|
17-30
|
16-20
|
18-20
|
17-10
|
18-40
|
17-30
|
19-45
|
18-35
|
21-00
|
20-05
|
21-20
|
21-00
|
22-15
|
* кроме СВ
|
Выполнение рейсов № 4
Сиверский - Межно с 4 июня
|
Сиверский
|
Межно
|
6-25
|
6-35
|
7-00
|
7-10
|
7-20
|
7-25
|
7-40
|
7-50
|
8-00
|
8-10
|
8-30
|
8-40
|
9-00
|
9-10
|
9-30
|
9-40
|
12-25
|
12-35
|
13-05
|
13-15
|
13-25
|
13-35
|
15-10
|
15-20
|
16-45
|
16-55
|
17-40
|
17-50
|
18-35
|
18-45
|
19-20
|
19-30
|
19-40
|
19-50
|
20-00
|
20-10