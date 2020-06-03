Сиверское направление: число рейсов на автобусных маршрутах возрастает

Сиверское направление: число рейсов на автобусных маршрутах возрастает

С 4 июня изменяется расписание автобусов по маршруту № 4 Сиверский – Межно, а с 8 июня – по маршрутам № 2 Сиверский – Белогорка, № 151 Сиверский – Гатчина, а также возобновляются рейсы маршрута № 120Т Сиверский - Дружная Горка.

Рубрики : Общество     03 Jun 2020

Выполнение рейсов № 2 Сиверский - Белогорка с 8 июня

Сиверский

Белогорка

5-50 по Вокзальной

6-00 по кругу

6-20 по Вокзальной

6-35 по кругу

6-50 кр В по Вокзальной П

7-00 кр В по кругу П

7-05 П

7-20 П

7-40 П

8-05 П

8-30 П

8-55 П

9-10

9-30

10-10

10-30

10-50

11-15

11-45

12-10

13-05

13-30

15-10

15-35

17-40

18-00

20-00

20-20 по Вокзальной

П заезд в поликлинику

 

С 8 июня возобновляются рейсы маршрута № 120Т Сиверский - Дружная горка

Сиверский

Дружная Горка

5-05 кр СВ

5-25

6-05 СВ

6-25 СВ

7-00

7-25*

7-35

8-00

8-30

8-55

10-10*

10-35*

11-45

12-10*

12-55

13-20

14-25

14-50

15-30

15-50

16-45

17-10

17-35

18-00*

18-40

19-05

19-55

20-15*

* мимо кладбища

 

Выполнение рейсов № 151 Сиверский – Гатчина с 8 июня 2020 года

Сиверский

Гатчина

5-50

6-50

7-00

8-05

7-55

9-05

8-05 до Варшавского

10-20

9-10

11-15

10-10

12-20

11-00*

12-00*

11-20

12-40

11-40

13-30

12-40

13-50

12-20

15-00

13-50

16-05

14-50

17-30

16-20

18-20

17-10

18-40

17-30

19-45

18-35

21-00

20-05

21-20

21-00

22-15

* кроме СВ

 

Выполнение рейсов № 4 Сиверский - Межно с 4 июня

Сиверский

Межно

6-25

6-35

7-00

7-10

7-20

7-25

7-40

7-50

8-00

8-10

8-30

8-40

9-00

9-10

9-30

9-40

12-25

12-35

13-05

13-15

13-25

13-35

15-10

15-20

16-45

16-55

17-40

17-50

18-35

18-45

19-20

19-30

19-40

19-50

20-00

20-10
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