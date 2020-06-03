За пьяное вождение без прав возбудили дело

Месяц назад в Гатчине в четыре утра сотрудники дорожно-патрульной службы становили автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 32-летний Сергей Х. с признаками нетрезвости. Согласно акту освидетельствования, гражданин Х. находился в состоянии алкогольного опьянения – около 1,3 мг/л. При этом ранее он был лишен права управления автомобилем на полтора года, и срок наказания не истек.

25-го мая в отношении Сергея Х. было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей – до лишения свободы на два года.