За пьяное вождение без прав возбудили дело

Месяц назад в Гатчине в
четыре утра сотрудники дорожно-патрульной службы становили автомобиль Hyundai
Solaris, которым управлял 32-летний Сергей Х. с признаками нетрезвости.
Согласно акту освидетельствования, гражданин Х. находился в состоянии
алкогольного опьянения – около 1,3 мг/л. При этом ранее он был лишен права
управления автомобилем на полтора года, и срок наказания не истек.
25-го мая в отношении
Сергея Х. было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ: нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей – до
лишения свободы на два года.