4 июня: Гатчинский район добавил 18 COVID-пациентов

На 4 июня в Гатчинском
районе 942 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 18 добавились за
минувшие сутки. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев - 344 человека.
В Ленинградской области коронавирусная инфекция на 4
июня диагностирована у 3034 человек, 1190 из их числа – активные (больны в
настоящее время), 1829 выздоровел, 15 умерли.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+4)
- Меньково (+1)
- Сиверский (+1)
- Вырица (+5)
- Терволово (+1)
- Жабино (+1)
- Лампово (+1)
- Новый Свет (+2)
- Семрино (+1)
- Мины (+1)
За
весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены
у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
- г. Гатчина – 403
человека (выздоровел 161),
- п. Вырица – 66
человек (выздоровели 34),
- п. Сиверский – 65
человека (выздоровел 31),
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- г. Коммунар – 37
человека (выздоровели 24),
- п. Новый Свет – 28
человека (выздоровели 4),
- п. Тайцы – 16 человек
(выздоровели 6),
- п. Дружная Горка,
д. Лампово – по 12 человек,
- п. Пудость, д.
Пудомяги – по 11 человек,
- д. Батово, д.
Сяськелево – по 10 человек,
- с. Никольское, д.
Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,
- п. Терволово – 7 человек,
- д. Ивановка, Большие
Борницы, Белогорка, Старицы, п. Войсковицы, д. Большие Колпаны – по 6
человек,
- д. Монделево, п. Высокоключевой,
д. Большое Верево, д. Шпаньково, Елизаветино, п. Семрино
– по 5 человек,
- с. Рождествено,
Лукаши, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Чаща, д. Большое Рейзино, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Романовка
– по 3 человека,
- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Тойворово, д. Меньково – по 2 чел.,
- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д.
Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево,
п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д.
Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, Дружноселье, д. Борисово, д. Кургино - по
1 человеку.