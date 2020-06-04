4 июня: Гатчинский район добавил 18 COVID-пациентов

На 4 июня в Гатчинском районе 942 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 18 добавились за минувшие сутки. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев - 344 человека.

В Ленинградской области коронавирусная инфекция на 4 июня диагностирована у 3034 человек, 1190 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1829 выздоровел, 15 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+4)

- Меньково (+1)

- Сиверский (+1)

- Вырица (+5)

- Терволово (+1)

- Жабино (+1)

- Лампово (+1)

- Новый Свет (+2)

- Семрино (+1)

- Мины (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 403 человека (выздоровел 161),

- п. Вырица – 66 человек (выздоровели 34),

- п. Сиверский – 65 человека (выздоровел 31),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- г. Коммунар – 37 человека (выздоровели 24),

- п. Новый Свет – 28 человека (выздоровели 4),

- п. Тайцы – 16 человек (выздоровели 6),

- п. Дружная Горка, д. Лампово – по 12 человек,

- п. Пудость, д. Пудомяги – по 11 человек,

- д. Батово, д. Сяськелево – по 10 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, д. Малое Верево – по 8 человек,

- п. Терволово – 7 человек,

- д. Ивановка, Большие Борницы, Белогорка, Старицы, п. Войсковицы, д. Большие Колпаны – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, Елизаветино, п. Семрино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Лукаши, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Большое Рейзино, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Романовка – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Тойворово, д. Меньково – по 2 чел.,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, Дружноселье, д. Борисово, д. Кургино - по 1 человеку.