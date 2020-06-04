В Гатчине заработал «Активный горожанин»

Каждый
зарегистрированный пользователь может принять участие в опросе, задать вопрос,
на который обязательно поступит ответ, и предложить свой вариант развития города.
Правда, пока доступен не весь функционал платформы «Активный горожанин». В
течение 2020 года планируется постепенный ввод для обращения горожан 159 тем,
рекомендованных Минстроем РФ
На
интерактивной карте города, расположенной на портале «Активный горожанин»,
можно будет увидеть информацию о всех планируемых ремонтных работах как на
инженерных сетях, так и на дорогах. Например, сегодня здесь дана информация о ремонте
теплотрассы на ул. Константинова, строительстве нового тротуара на ул. Кныша,
работах по благоустройству на улице Соборной, устройстве подъездной дороги к
колодцам на ул. Красных Военлетов.
Портал
«Активный горожанин» города Гатчина включает в себя web-сайт «Активный горожанин»
и «Мобильное приложение «Активный горожанин». На сайт можно попасть, зайдя по
ссылке https://gtn.mycity365.ru. Мобильное
приложение можно установить на смартфон через стандартный Play Мarket.
«Активный
горожанин» - это еще и очень удобный ресурс. Здесь будет создана единая база
данных органов власти, организаций ТЭК и ЖКХ, транспорта, связи,
образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания,
объектов торговли и развлечений. База данных по организациям будет наполняться
и дополняться в постоянном режиме, также будет постоянно расширяться и
функционал портала. Регистрируйтесь, задавайте вопросы, участвуйте в
голосованиях и опросах – будьте активными горожанами! Вместе мы сделаем наш
город лучше!», - призывают в администрации Гатчинского района.