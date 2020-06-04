В Гатчине заработал «Активный горожанин»

Каждый зарегистрированный пользователь может принять участие в опросе, задать вопрос, на который обязательно поступит ответ, и предложить свой вариант развития города. Правда, пока доступен не весь функционал платформы «Активный горожанин». В течение 2020 года планируется постепенный ввод для обращения горожан 159 тем, рекомендованных Минстроем РФ

На интерактивной карте города, расположенной на портале «Активный горожанин», можно будет увидеть информацию о всех планируемых ремонтных работах как на инженерных сетях, так и на дорогах. Например, сегодня здесь дана информация о ремонте теплотрассы на ул. Константинова, строительстве нового тротуара на ул. Кныша, работах по благоустройству на улице Соборной, устройстве подъездной дороги к колодцам на ул. Красных Военлетов.

Портал «Активный горожанин» города Гатчина включает в себя web-сайт «Активный горожанин» и «Мобильное приложение «Активный горожанин». На сайт можно попасть, зайдя по ссылке https://gtn.mycity365.ru. Мобильное приложение можно установить на смартфон через стандартный Play Мarket.

«Активный горожанин» - это еще и очень удобный ресурс. Здесь будет создана единая база данных органов власти, организаций ТЭК и ЖКХ, транспорта, связи, образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, объектов торговли и развлечений. База данных по организациям будет наполняться и дополняться в постоянном режиме, также будет постоянно расширяться и функционал портала. Регистрируйтесь, задавайте вопросы, участвуйте в голосованиях и опросах – будьте активными горожанами! Вместе мы сделаем наш город лучше!», - призывают в администрации Гатчинского района.