Воспользуйтесь электронными сервисами Службы судебных приставов

Электронный ресурс
позволяет должникам – физическим и юридическим лицам расплатиться с долгами в
режиме онлайн при помощи доступных платёжных систем или распечатать квитанцию с
заполненными реквизитами для оплаты через кассу.
Так, за май 2020 года
данный сервис на официальном интернет-сайте Управления посетили более 62 650
человек, 15 % из них скачали квитанции для оплаты задолженности, сообщает пресс-служба
УФССП России по Ленинградской области.
На сайте также
функционирует сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства»,
позволяющий получить необходимую информацию по находящимся на исполнении в
Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам. Кроме того,
имеется возможность обратиться в службу судебных приставов через Единый портал
государственных услуг и получить государственную услугу «Предоставление
информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица». Посредством интернет-портала
Государственных услуг можно подать заявление, а также получить результат
предоставления государственной услуги.
Количество граждан,
воспользовавшихся интернет-ресурсами, и получивших запрашиваемую информацию в
электронном виде, ежегодно увеличивается. Жители области охотно пользуются
электронными сервисами, по достоинству оценив их преимущества:
- у заявителя отсутствует
необходимость направления обращения по почте, через курьерскую службу;
- работает защита
персональных данных заявителя;
- гарантировано
рассмотрение обращения и направления ответа в электронной форме, в
установленные сроки.