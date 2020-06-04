Воспользуйтесь электронными сервисами Службы судебных приставов

Электронный ресурс позволяет должникам – физическим и юридическим лицам расплатиться с долгами в режиме онлайн при помощи доступных платёжных систем или распечатать квитанцию с заполненными реквизитами для оплаты через кассу.

Так, за май 2020 года данный сервис на официальном интернет-сайте Управления посетили более 62 650 человек, 15 % из них скачали квитанции для оплаты задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

На сайте также функционирует сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства», позволяющий получить необходимую информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам. Кроме того, имеется возможность обратиться в службу судебных приставов через Единый портал государственных услуг и получить государственную услугу «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица». Посредством интернет-портала Государственных услуг можно подать заявление, а также получить результат предоставления государственной услуги.

Количество граждан, воспользовавшихся интернет-ресурсами, и получивших запрашиваемую информацию в электронном виде, ежегодно увеличивается. Жители области охотно пользуются электронными сервисами, по достоинству оценив их преимущества:

- у заявителя отсутствует необходимость направления обращения по почте, через курьерскую службу;

- работает защита персональных данных заявителя;

- гарантировано рассмотрение обращения и направления ответа в электронной форме, в установленные сроки.