Автобус № 535 «Гатчина – Новый Свет» изменит маршрут

В рамках государственного контракта по реконструкции автомобильной дороги М-20 будет выполняться комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия и благоустройству на ул. Фрезерной в месте пересечения с автомобильной дорогой Р-23 (км 46), в районе железнодорожного переезда у ж/д ст. Фрезерная. В связи с этим ул. Фрезерная будет перекрыта с 8 по 21 июня между ближайшими от переезда перекрёстками.

В указанный период автобус № 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет» будет следовать по следующему маршруту: Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. Радищева – ул. Чехова – ул. Рощинская – Ленинградское шоссе – дорога на Новый Свет – п. Новый Свет – п. Торфяное.