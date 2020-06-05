Автобус № 535 «Гатчина – Новый Свет» изменит маршрут

В рамках государственного контракта по реконструкции автомобильной
дороги М-20 будет выполняться комплекс работ по устройству асфальтобетонного
покрытия и благоустройству на ул. Фрезерной в месте пересечения с автомобильной
дорогой Р-23 (км 46), в районе железнодорожного переезда у ж/д ст. Фрезерная. В
связи с этим ул. Фрезерная будет перекрыта с 8 по 21 июня между ближайшими от
переезда перекрёстками.
В указанный период автобус № 535 «г. Гатчина,
Варшавский вокзал - п. Новый Свет» будет следовать по следующему маршруту: Варшавский вокзал
– ул. Карла Маркса – ул. Радищева – ул. Чехова – ул. Рощинская – Ленинградское
шоссе – дорога на Новый Свет – п. Новый Свет – п. Торфяное.