Автобус № 535 «Гатчина – Новый Свет» изменит маршрут

Автобус № 535 «Гатчина – Новый Свет» изменит маршрут

С 8 по 21 июня в связи с производством ремонтных работ будет перекрыто движение по улице Фрезерной в Гатчинском районе.

Рубрики : Общество     05 Jun 2020

В рамках государственного контракта по реконструкции автомобильной дороги М-20 будет выполняться комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия и благоустройству на ул. Фрезерной в месте пересечения с автомобильной дорогой Р-23 (км 46), в районе железнодорожного переезда у ж/д ст. Фрезерная. В связи с этим ул. Фрезерная будет перекрыта с 8 по 21 июня между ближайшими от переезда перекрёстками.

В указанный период автобус № 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет» будет следовать по следующему маршруту: Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. Радищева – ул. Чехова – ул. Рощинская – Ленинградское шоссе – дорога на Новый Свет – п. Новый Свет – п. Торфяное.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+