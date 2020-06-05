Автобусы возобновляют работу в полном объеме

Автобусы возобновляют работу в полном объеме

С 8 июня возобновляется работа общественного транспорта в Гатчинском районе.

Рубрики : Общество     05 Jun 2020

В полном объеме возобновляется работа пригородных маршрутов (выполняются все рейсы):

- № 120Т «п. Сиверский - д. Дружная Горка»;

- № 123 «п. Вырица- д. Мины»;

- № 504А «п. Вырица - д. Каушта»;

- № 512 «п. Вырица - д. Нестерково»;

- № 516 «г. Гатчина, Варшавский вокзал-д. Прибытково»;

- № 516А «г. Гатчина, Варшавский вокзал-д. Меньково»;

- № 519 «ж/д ст. Пудость-пос. Пудость»;

- № 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы»;

- № 523А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево»;

- № 525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз»;

- № 530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово»;

- № 532 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы»;

- № 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»;

- № 537 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы»;

- № 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино»;

- № 539 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково»;

- № 540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз».

- № 542 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы»;

- № 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино».

 

Со 2 июня в полном объеме возобновлена работа городских маршрутов по Гатчине:

- № 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова»;

- № 29 «Варшавский вокзал- ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)»;

 

Со 2 июня в полном объеме возобновлена работа маршрута № 121Т «п. Сиверский-д. Батово».

 

Расписание можно уточнять в диспетчерских службах перевозчиков:

- Диспетчерская служба ПТ «Гатчинамаршрутавто» (городские маршруты): 8-812-905-82-59.

- Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт» (пригородные маршруты): 8-812-309-10-10.

- Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в п. Сиверский: 8(81371)44-354.


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