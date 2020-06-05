Автобусы возобновляют работу в полном объеме

В
полном объеме возобновляется работа пригородных маршрутов (выполняются все
рейсы):
-
№ 120Т «п. Сиверский - д. Дружная Горка»;
-
№ 123 «п. Вырица- д. Мины»;
-
№ 504А «п. Вырица - д. Каушта»;
-
№ 512 «п. Вырица - д. Нестерково»;
-
№ 516 «г. Гатчина, Варшавский вокзал-д. Прибытково»;
-
№ 516А «г. Гатчина, Варшавский вокзал-д. Меньково»;
-
№ 519 «ж/д ст. Пудость-пос. Пудость»;
-
№ 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы»;
-
№ 523А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево»;
-
№ 525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз»;
-
№ 530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово»;
-
№ 532 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы»;
-
№ 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»;
-
№ 537 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы»;
-
№ 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино»;
-
№ 539 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково»;
-
№ 540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз».
-
№ 542 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы»;
-
№ 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино».
Со
2 июня в полном объеме возобновлена работа городских маршрутов по Гатчине:
-
№ 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова»;
-
№ 29 «Варшавский вокзал- ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)»;
Со
2 июня в полном объеме возобновлена работа маршрута № 121Т «п. Сиверский-д.
Батово».
Расписание
можно уточнять в диспетчерских службах перевозчиков:
-
Диспетчерская служба ПТ «Гатчинамаршрутавто» (городские маршруты):
8-812-905-82-59.
-
Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт» (пригородные маршруты):
8-812-309-10-10.
-
Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в п. Сиверский: 8(81371)44-354.