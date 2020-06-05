Личный прием граждан в администрации Гатчинского района – по предварительной записи

Личный прием граждан в администрации Гатчинского района – по предварительной записи

Постановлением администрации Гатчинского района установлено, что личный прием граждан должностными лицами и структурными подразделениями администрации должен проходить по предварительной записи непосредственно в структурном подразделении.

Рубрики : Общество  Власть     05 Jun 2020

В связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции при организации личного приема граждан вводятся соответствующие правила. Для записи на прием необходимо обратиться по номеру телефона структурного подразделения. Прием ведется по строго определенному для каждого гражданина времени с интервалом, позволяющим соблюсти гигиенические и санитарно-эпидемиологические нормы.

При проведении приема необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты – маски, перчатки. Структурные подразделения обязаны проводить своевременные мероприятия по санитарной обработке помещений, контролировать социальную дистанцию между посетителями.

Обращения граждан также принимаются через электронную приемную на сайте Гатчинского района radm.gtn.ru. 

Телефоны для записи на личный прием граждан

- КУИ

приемные дни вторник, четверг с 10 до 17

телефоны:

отдел по вопросам имущественных отношений - 99-130

отдел по вопросам земельных отношений - 3-07-06

отдел начисления арендной платы и ведения претензионно-

исковой работы - 2-19-80

- ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

приемные дни: вторник, четверг с 10.00-17.00

тел: 9-32-26

- КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Приемные дни: вторник 10.00-.17.00

тел: 3-42-76, 9-03-46

- АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

приемные дни: пн, вт,

тел: 9-50-20,99-411или по grarh@gtn.ru

- ЗАГС

приемные дни: понедельник-пятница

тел: 333-00, 3-31-81

- КОМИТЕТ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

до 14.06 приемных дней нет

после снятия ограничений:

понедельник с 14.00-17.00

среда 10.00-17.00 с 13 до 14 – перерыв

- КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

Дошкольники – понедельник с 14 до 18

вторник с 9.00-18.00

по всем остальным вопросам консультации дистанционно

по тел: 2-05-93

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