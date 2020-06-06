Благодарственные письма для организаторов Пушкинского праздника

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим вручили благодарственные письма людям, которые внесли большой личный вклад в поддержание и развитие Пушкинского праздника на гатчинской земле - Людмиле Ивановне Румянцевой, Антонине Максимовне Качаловой, Нине Матвеевне Мишиной и Александру Александровичу Семочкину.

«В этом году в связи с пандемией мы вынуждены провести праздник в другом формате. Но несмотря ни на что эта замечательная традиция продолжается, заложенный вами, уважаемые работники культуры, богатый потенциал Пушкинского праздника как никогда делает его актуальным, интересным, уникальным. Выражаем вам глубокую благодарность за ваше вдохновение и творчество, за праздник, который, безусловно, стал визитной карточкой Гатчинского района», - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Благодарственные письма также были подготовлены для Людмилы Ивановой, Людмилы Григорьевой, Татьяны Петровой, Ирины Гецман, Ирины Лаур, Андрея Бурлакова, Александра Худилайнена, Анатолия Ледовских, Елены Любушкиной и коллектива Ленинградского областного колледжа культуры и искусств.