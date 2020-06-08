Детский абонемент онлайн

С середины апреля мы проводим встречи с писателями на платформе zoom. За это время у нас прошли встречи с Ниной Дашевской из Москвы, Андреем и Светланой Рафф из Петербурга, с Марианной Соломко из Петербурга, Дарьей Петровой из Гатчины, Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак из Белоруссии, Иоанной Брилько из Израиля. Эмоционально, радостно и очень познавательно прошли все эти встречи.

В среду, 10 июня, в 15 часов мы встречаемся с молодым писателем из Петербурга Виктором Скибиным. Эта встреча будет интересна детям от 6 до 9 лет. Встреча также пройдет на платформе zoom. Записаться можно будет в нашей группе ВКонтакте.

Также мы проводим еженедельные встречи-знакомства с книгой, совместно с нашим социальным партнером, руководителем арт-студии «Ступеньки» Дарьей Клочковой.

Продолжаем мы и наш проект «Читаем дома». Вышло уже 10 серий.

А еще нас очень радует активность наших читателей. К 9 мая мы запустили акцию — предложили создать «Дневник Победы», фильм, где ребята и взрослые читают стихи о Победе. Стихи о людях, которые воевали за нас, которые вернулись или остались на полях войны.

Юные художники отправляли нам свои рисунки, связанные с Победой. Более 200 участников, не только из Гатчины и Гатчинского района, но и Санкт-Петербурга и Москвы, приняли в нем участие. Результат можно увидеть здесь: https://vk.com/event194175904?w=wall-194175904_148/all

А к 6 июня, дню рождения А.С. Пушкина, поэта, чье имя носит наша библиотека, мы запустили творческий челлендж «Читаем Пушкина стихи». Результат нас также порадовал. Не только дети, но и взрослые творчески подошли к этому заданию. Мы благодарим всех, принявших участие в этой акции.

Фильм и выставку рисунков можно увидеть здесь: https://vk.com/club68390914?w=wall-68390914_3138 и здесь https://vk.com/club68390914?w=wall-68390914_3143

Марина Маврина