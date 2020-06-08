Организатором
марафона выступило Молодежное движением Общероссийского народного фронта
«Молодежка ОНФ» совместно с Службой крови ФМБА России. Их инициативу в нашем
регионе поддержал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В
этот раз особое внимание будет уделено донорам плазмы, которые переболели
коронавирусом.
В
Гатчине присоединиться к марафону можно в филиале «Центра крови Ленинградской области»
по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15Б, с 9 до 12 часов в понедельник, вторник и среду.
Подробнее
о донациях можно узнать на портале Службы крови www.yadonor.ru. Горячая линия 8
(800) 333-33-30 работает круглосуточно, звонок по России – бесплатный. На сайте
оставайсядонором.рф можно ознакомиться с перечнем центров переливания крови, а
также прочитать рекомендации по подготовке к процедуре и полезные для здоровья
доноров советы.
Первый
всероссийский марафон #Оставайся донором, который «Молодежка ОНФ» организовала
совместно со Службой крови, собрал более тысячи участников в 73 регионах
страны. Акция стартовала 20 апреля, в Национальный день донора, и проходила в
течение трех дней. Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» за это время
сдали 511 литров крови.
«Результаты
марафона #оставайсядонором очень достойные. Среди врачей принято говорить, что
у доноров «добро в крови». Это правда. В такое не простое время для страны
волонтеры выполняют очень важную работу. Она разная, но мы всегда там, где
нужна помощь. Будь то помощь в перепрофилировании больниц, доставка лекарств на
дом или просьба довезти врача до дома после сложной смены. Спасибо каждому
участнику марафона #оставайсядонором. Действие всегда важнее слов, - отмечает
заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь
Кастюкевич.