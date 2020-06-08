Организатором марафона выступило Молодежное движением Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» совместно с Службой крови ФМБА России. Их инициативу в нашем регионе поддержал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этот раз особое внимание будет уделено донорам плазмы, которые переболели коронавирусом.

В Гатчине присоединиться к марафону можно в филиале «Центра крови Ленинградской области» по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15Б, с 9 до 12 часов в понедельник, вторник и среду.

Подробнее о донациях можно узнать на портале Службы крови www.yadonor.ru. Горячая линия 8 (800) 333-33-30 работает круглосуточно, звонок по России – бесплатный. На сайте оставайсядонором.рф можно ознакомиться с перечнем центров переливания крови, а также прочитать рекомендации по подготовке к процедуре и полезные для здоровья доноров советы.

Первый всероссийский марафон #Оставайся донором, который «Молодежка ОНФ» организовала совместно со Службой крови, собрал более тысячи участников в 73 регионах страны. Акция стартовала 20 апреля, в Национальный день донора, и проходила в течение трех дней. Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» за это время сдали 511 литров крови.

«Результаты марафона #оставайсядонором очень достойные. Среди врачей принято говорить, что у доноров «добро в крови». Это правда. В такое не простое время для страны волонтеры выполняют очень важную работу. Она разная, но мы всегда там, где нужна помощь. Будь то помощь в перепрофилировании больниц, доставка лекарств на дом или просьба довезти врача до дома после сложной смены. Спасибо каждому участнику марафона #оставайсядонором. Действие всегда важнее слов, - отмечает заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.