Обновлён путь к Волосово

Работы велись в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На объекте уложено два
слоя нового покрытия, укреплены обочины и отремонтированы остановки. Качество
работ проверяется лабораторией государственного заказчика работ — ГКУ
«Ленавтодор», покрытие испытывается на плотность, ровность, влагонасыщение и
сцепление с поверхностью.
По свежему асфальту можно
доехать до деревни Торосово, где находится знаменитая усадьба Врангелей. Ее
строительство было завершено в конце XIX века. Здание из красного кирпича стилизовано
под средневековый замок.
Напомним, в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Ленинградской области ремонтируются Дорога жизни (трасса Санкт-Петербург —
Морье), Токсовское шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и участок дороги
Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе обновят участок
дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Гатчинском — Гатчина — Ополье. В
Волосовском районе завершается ремонт участка трассы Жабино — Губаницы —
Волосово, в Тосненском — участок дороги Кемполово — Выра — Тосно.
#нацпроекты