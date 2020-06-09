Обновлён путь к Волосово

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На объекте уложено два слоя нового покрытия, укреплены обочины и отремонтированы остановки. Качество работ проверяется лабораторией государственного заказчика работ — ГКУ «Ленавтодор», покрытие испытывается на плотность, ровность, влагонасыщение и сцепление с поверхностью.

По свежему асфальту можно доехать до деревни Торосово, где находится знаменитая усадьба Врангелей. Ее строительство было завершено в конце XIX века. Здание из красного кирпича стилизовано под средневековый замок.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области ремонтируются Дорога жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовское шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и участок дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе обновят участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Гатчинском — Гатчина — Ополье. В Волосовском районе завершается ремонт участка трассы Жабино — Губаницы — Волосово, в Тосненском — участок дороги Кемполово — Выра — Тосно.

#нацпроекты