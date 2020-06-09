Перспективное развитие Аэродрома

Квартал для многодетных семей

В микрорайоне Заячий Ремиз выделены участки многодетным семьям в рамках областных законов № 105-оз и № 75-оз. В квартале № 10 предоставлены 23 земельных участка. Для развития инфраструктуры компания «ДСК Регион» в рамках муниципального контракта начала строительство сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также будет обустроена подъездная дорога в асфальтовом исполнении и проведено благоустройство. Срок окончания работ – 2021 год.

Средства в размере 93 млн рублей на эти цели выделены из бюджета Ленинградской области, за что Людмила Нещадим выразила благодарность правительству Ленинградской области и лично главе региона Александру Дрозденко.

- Мало просто выделить земельные участки многодетным семьям, нам необходимо обеспечить их соответствующей инфраструктурой, - подчеркнула она.

Рядом – в квартале № 9 выделены еще 39 участков многодетным семьям. Вопрос выделения средств на проектирование инфраструктуры квартала будет рассмотрен при формировании бюджета Гатчинского района на 2021 года.

Детский сад № 40

Следующим объектом, который посетила рабочая группа, стал детский сад № 40 в центре микрорайона. Его печальная судьба давно известна: практически сразу же после ввода в эксплуатацию облицовочный кирпич начал осыпаться, подвергая опасности сотрудников дошкольного учреждения, дошколят и их родителей.

Аварийные места стен затянули сеткой, по итогам конкурса выбрали подрядчика, который занялся облицовкой фасадов, но «что-то пошло не так». Направляющие, на которые крепились облицовочные панели, устанавливали прямо на осыпающийся кирпич. В результате контракт с подрядчиком был расторгнут. Сегодня продолжается экспертиза, итоги которой станут известны в ближайшее время. По ее результатам станет понятно, что же делать дальше. Но, как заявила Людмила Нещадим, детский сад, скорее всего, ждет полная замена фасадов.

«Аэропарк» по графику

Людмила Нещадим также посетила строящийся скейт-парк рядом с ТРК «Пилот» в рамках большого проекта благоустройства «Аэропарк», который охватит практически весь микрорайон.

Представитель производственно-строительной фирмы «КОРТ», которая занимается строительством площадки, Кирилл Шабнов рассказал, что до октября 2020 года рабочие планируют обустроить спортивно-скейтерскую зону, куда войдет бетонный модульный скейт-парк, каркасный скейт-парк и асфальтовый памп-трек. Там же предусмотрено устройство пешеходной и велосипедной дорожек, велопарковки, монтаж системы освещения, установка скамеек и урн, а также посадка зеленых насаждений.

Людмила Нещадим выразила надежду, что работы будут проходить в рамках графика и на них не повлияют ни погодные условия, ни санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Бассейн: срок сдачи сдвигается

Рабочая группа посетила строящийся бассейн на улице Кныша, где сегодня рабочие уже бетонируют чашу плавательного бассейна.

Новый бассейн будет включать в себя три бассейна (спортивный, оздоровительный и для обучения плаванию детей 7-10 лет) общей площадью воды

800 кв. м, а также четыре спортивных зала общей площадью 652,5 кв. м. Бюджет проекта составляет 690 млн рублей. Строительство реализуется, благодаря концессионному соглашению, заключенному правительством Ленинградской области и компанией ООО «Бассейн ГАТ» в июле 2017 года сроком на 20 лет.

Людмила Нещадим напомнила представителям компании-подрядчика, что на территории стройки в обязательном порядке необходимо обеспечивать всех рабочих индивидуальными средствами защиты и вести журнал термометрии. Представители подрядчика, в свою очередь, сказали, что из-за эпидемиологической обстановки срок сдачи объекта сдвигается – в связи с задержкой оборудования на границе.