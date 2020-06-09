Стадион «Спартак»: старт в 2020 году, финиш – в 2022-м

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим побывали на объекте, чтобы на месте оценить перспективы.

Представитель компании-подрядчика «Технострой» рассказал, что реконструкция спортивного стадиона в центре Гатчины рассчитана на три этапа в период с 2020 по 2022 годы. В итоге на стадионе появится две трибуны на 700 человек с подтрибунными помещениями, где разместятся раздевалки и душевые, на центральной части стадиона будет уложено искусственное покрытие, появится пять беговых дорожек с резиновым покрытием, многофункциональная игровая площадка, зона для легкой атлетики и сдачи нормативов ГТО, хозяйственный блок, комплекс турникетов. Также запланировано устройство системы освещения и благоустройство территории.

Стоимость контракта – более 213 млн рублей, включая софинансирование из областного и районного бюджетов.

Из-за особенности размещения стадиона в центре города парковка, в рамках проекта, не предусмотрена, но в рамках ремонта близлежащих дворовых территорий на улицах Красной и Соборной будет предусмотрено увеличение количества парковочных мест.

Ирина Хрусталёва

Фото Ольги Фирсовой