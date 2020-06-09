Стадион «Спартак»: старт в 2020 году, финиш – в 2022-м

Заместитель председателя
правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин вместе с
главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим побывали на объекте,
чтобы на месте оценить перспективы.
Представитель
компании-подрядчика «Технострой» рассказал, что реконструкция спортивного
стадиона в центре Гатчины рассчитана на три этапа в период с 2020 по 2022 годы.
В итоге на стадионе появится две трибуны на 700 человек с подтрибунными
помещениями, где разместятся раздевалки и душевые, на центральной части
стадиона будет уложено искусственное покрытие, появится пять беговых дорожек с
резиновым покрытием, многофункциональная игровая площадка, зона для легкой
атлетики и сдачи нормативов ГТО, хозяйственный блок, комплекс турникетов. Также
запланировано устройство системы освещения и благоустройство территории.
Стоимость контракта –
более 213 млн рублей, включая софинансирование из областного и районного
бюджетов.
Из-за особенности
размещения стадиона в центре города парковка, в рамках проекта, не
предусмотрена, но в рамках ремонта близлежащих дворовых территорий на улицах
Красной и Соборной будет предусмотрено увеличение количества парковочных мест.
Ирина Хрусталёва
Фото Ольги Фирсовой