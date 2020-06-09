Заместитель председателя
правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин вместе с
главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим побывали на месте стройки.
Дошкольное учреждение
общей площадью 4,5 тысячи кв. м будет построено в период 2020 – 2022 годов
компанией «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление».
Общая стоимость контракта составляет 296 млн рублей, включая софинансирование
регионального и районного бюджетов.
Подрядчик уже приступил к
планировке территории и рытью котлована. На 2020 год запланирована реализация
нулевого цикла строительства, строительство фундамента и возведение примерно 60
% железобетонной конструкции.
В ходе осмотра территории
Михаил Москвин также сказал, что необходимо начинать проектировать новую школу
или пристройку к уже имеющейся, так как населенный пункт расширяется за счет
новой жилой застройки. Администрация Гатчинского района займется подготовкой
необходимой документации для обращения в правительство Ленинградской области.
Проектирование школы будет проходить либо в рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий», либо по одной из программ комитета образования
за счет регионального бюджета.
- Нужно постараться и
начать строительство уже в следующем году, - прокомментировал Михаил Москвин.
- Веревское поселение –
очень активное, благодаря местной администрации, которая старается принимать
участие в большом количестве государственных программ. Динамика развития
положительная, - добавила Людмила Нещадим.
Ирина Хрусталёва
Фото Ольги Фирсовой