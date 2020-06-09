В Малом Верево начинают строить детский сад

В Малом Верево начинают строить детский сад

В деревне Малое Верево Гатчинского района, рядом со школой, вот-вот начнется возведение нового детского сада на 220 мест, в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области».

Рубрики : Общество     09 Jun 2020

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим побывали на месте стройки.

Дошкольное учреждение общей площадью 4,5 тысячи кв. м будет построено в период 2020 – 2022 годов компанией «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление». Общая стоимость контракта составляет 296 млн рублей, включая софинансирование регионального и районного бюджетов.

Подрядчик уже приступил к планировке территории и рытью котлована. На 2020 год запланирована реализация нулевого цикла строительства, строительство фундамента и возведение примерно 60 % железобетонной конструкции.

В ходе осмотра территории Михаил Москвин также сказал, что необходимо начинать проектировать новую школу или пристройку к уже имеющейся, так как населенный пункт расширяется за счет новой жилой застройки. Администрация Гатчинского района займется подготовкой необходимой документации для обращения в правительство Ленинградской области. Проектирование школы будет проходить либо в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», либо по одной из программ комитета образования за счет регионального бюджета.

- Нужно постараться и начать строительство уже в следующем году, - прокомментировал Михаил Москвин.

- Веревское поселение – очень активное, благодаря местной администрации, которая старается принимать участие в большом количестве государственных программ. Динамика развития положительная, - добавила Людмила Нещадим.

Ирина Хрусталёва

Фото Ольги Фирсовой

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