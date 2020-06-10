Деревья спилили ради парковки

В
связи с обращениями граждан администрация Гатчинского района сообщает, что
работы проводились в рамках обустройства парковки по заказу НИЦ «Курчатовский институт
- ПИЯФ».
В официальной
информации института говорится: «НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ начал
работы по расширению автомобильной стоянки для сотрудников, подрядчиков и
посетителей института. Она будет увеличена на 186 парковочных мест, планируется
благоустройство и озеленение территории, создание комфортной среды для
пешеходов.
Проблема
нехватки парковочных мест для нужд НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ возникла
более года назад. В связи с развитием Института, строительством самого мощного
в мире реактора ПИК, вошедшего в нацпроект «Наука», и созданием на его базе
Международного центра нейтронных исследований количество сотрудников и гостей
резко увеличилось. Институт не в состоянии обеспечить всех парковочными
местами, из-за чего машины затрудняют движение автомобильного транспорта,
мешают обслуживанию дорог и работе общественного транспорта, создают аварийные
ситуации для пешеходов.
Для
решения данной проблемы на 1 этапе (конец 2019 года) совместно с ГИБДД и
представителями администрации Гатчинского муниципального района была
разработана схема знаков, что позволило частично освободить основные проезды к
Институту. Однако проблему это не решило, и после неоднократных обсуждений было
принято единственное решение - расширение стоянки с созданием гостевой зоны.
6-7
июня была проведена расчистка участка под стоянку площадью 4 тыс. кв. метров с
вырубкой хвойных и лиственных деревьев. Предварительная оценка показала, что
ценных пород среди них не было. Зеленые насаждения были удалены в соответствии
с тщательно продуманной схемой, работы проводятся исключительно на территории института,
администрация Гатчинского муниципального района и Гатчинское лесничество были
заранее проинформированы об их начале. По завершению работ по устройству
парковочной зоны по границам стоянки планируется создание зеленой кулисы из кустарника
и лиственных деревьев».
В
сообщении пресс-службы администрации района подчеркивается, что так как
территория находится в федеральной собственности, то она не попадает под
действие постановления № 897 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального
района Ленинградской области».