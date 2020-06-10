Деревья спилили ради парковки

В связи с обращениями граждан администрация Гатчинского района сообщает, что работы проводились в рамках обустройства парковки по заказу НИЦ «Курчатовский институт - ПИЯФ».

В официальной информации института говорится: «НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ начал работы по расширению автомобильной стоянки для сотрудников, подрядчиков и посетителей института. Она будет увеличена на 186 парковочных мест, планируется благоустройство и озеленение территории, создание комфортной среды для пешеходов.

Проблема нехватки парковочных мест для нужд НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ возникла более года назад. В связи с развитием Института, строительством самого мощного в мире реактора ПИК, вошедшего в нацпроект «Наука», и созданием на его базе Международного центра нейтронных исследований количество сотрудников и гостей резко увеличилось. Институт не в состоянии обеспечить всех парковочными местами, из-за чего машины затрудняют движение автомобильного транспорта, мешают обслуживанию дорог и работе общественного транспорта, создают аварийные ситуации для пешеходов.

Для решения данной проблемы на 1 этапе (конец 2019 года) совместно с ГИБДД и представителями администрации Гатчинского муниципального района была разработана схема знаков, что позволило частично освободить основные проезды к Институту. Однако проблему это не решило, и после неоднократных обсуждений было принято единственное решение - расширение стоянки с созданием гостевой зоны.

6-7 июня была проведена расчистка участка под стоянку площадью 4 тыс. кв. метров с вырубкой хвойных и лиственных деревьев. Предварительная оценка показала, что ценных пород среди них не было. Зеленые насаждения были удалены в соответствии с тщательно продуманной схемой, работы проводятся исключительно на территории института, администрация Гатчинского муниципального района и Гатчинское лесничество были заранее проинформированы об их начале. По завершению работ по устройству парковочной зоны по границам стоянки планируется создание зеленой кулисы из кустарника и лиственных деревьев».

В сообщении пресс-службы администрации района подчеркивается, что так как территория находится в федеральной собственности, то она не попадает под действие постановления № 897 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области».