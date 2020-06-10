Муниципальный контроль - под контролем прокуратуры

Установлено, что администрациями ряда
городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района программы
профилактики нарушений на 2019, 2020 гг. не утверждались; мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований, установленных муниципальными
правовыми актами, администрациями в течение 2019 – истекшего периода 2020 года
не осуществлялись, что является нарушениями требований федерального
законодательства в области осуществления муниципального контроля.
По фактам выявленных нарушений первым
заместителем городского прокурора внесено 13 представлений главам администраций
поселений Гатчинского муниципального района, которые рассмотрены и
удовлетворены.