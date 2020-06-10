Муниципальный контроль - под контролем прокуратуры

Муниципальный контроль - под контролем прокуратуры

Гатчинской городской прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки соблюдения прав предпринимателей на исполнения требований законодательства о государственном и муниципальном контроле уполномоченными органами власти, в ходе которых выявлены нарушения законодательства.

Рубрики : Прокуратура     10 Jun 2020

Установлено, что администрациями ряда городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района программы профилактики нарушений на 2019, 2020 гг. не утверждались; мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, администрациями в течение 2019 – истекшего периода 2020 года не осуществлялись, что является нарушениями требований федерального законодательства в области осуществления муниципального контроля.

По фактам выявленных нарушений первым заместителем городского прокурора внесено 13 представлений главам администраций поселений Гатчинского муниципального района, которые рассмотрены и удовлетворены.

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