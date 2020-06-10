Расселение аварийного жилья – для жителей Гатчинского района

Первый дом строится в Гатчине, в микрорайоне Аэродром – на улице Красных военлетов в следующем году должен быть сдан 4-этажный дом на 243 квартиры. Здесь уже подготовлена площадка для начала строительства.

В новые квартиры, в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», будут расселены жители 91 квартиры в аварийных домах в Гатчине, 128 квартир в Сиверском поселении и 19 жилых помещений в Вырицком поселении.

На основании проведенного отбора застройщиком выбрана компания «Спецзастройщик ЛО № 1» - дочерняя организация Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – июль 2021 года.

Михаил Москвин и Людмила Нещадим пришли к мнению, что на Аэродроме нужно уже сейчас начинать проектирование второй школы на 1175 мест - параллельно с первой школой аналогичной вместимости с учетом скорости жилой застройки в микрорайоне.

- Наша задача – оперативно пройти все процедуры по публичным слушаниям, чтобы проектирование второй школы включили в бюджет текущего или начала следующего года, - отметила глава районной администрации.

Второй дом строится на улице Введенского в поселке Дружная Горка. Сюда планируется расселить жителей 80 квартир из 14 многоквартирных домов, признанных аварийными, в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Всего в Дружногорском поселении признаны аварийными 27 многоквартирных домов. Планируется расселение 114 квартир, в которых проживает более 300 жителей.

По итогам отбора, в качестве застройщика дома в Дружной Горке была выбрана компания «Спецзастройщик ЛО № 1». Сегодня компания «Мера», являющаяся подрядной организацией по строительству дома, ведет работы по возведению фундамента и устройства дренажной системы вокруг дома. Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию 5-этажного многоквартирного дома – ноябрь 2021 года.

Ирина Хрусталёва

Фото Ольги Фирсовой