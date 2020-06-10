Расселение аварийного жилья – для жителей Гатчинского района

Первый
дом строится в Гатчине, в микрорайоне Аэродром – на улице Красных военлетов в
следующем году должен быть сдан 4-этажный дом на 243 квартиры. Здесь уже
подготовлена площадка для начала строительства.
В
новые квартиры, в рамках региональной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025
годах», будут расселены жители 91 квартиры в аварийных домах в Гатчине, 128
квартир в Сиверском поселении и 19 жилых помещений в Вырицком поселении.
На
основании проведенного отбора застройщиком выбрана компания «Спецзастройщик ЛО
№ 1» - дочерняя организация Ленинградского областного жилищного агентства
ипотечного кредитования. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – июль 2021
года.
Михаил
Москвин и Людмила Нещадим пришли к мнению, что на Аэродроме нужно уже сейчас
начинать проектирование второй школы на 1175 мест - параллельно с первой школой
аналогичной вместимости с учетом скорости жилой застройки в микрорайоне.
-
Наша задача – оперативно пройти все процедуры по публичным слушаниям, чтобы
проектирование второй школы включили в бюджет текущего или начала следующего
года, - отметила глава районной администрации.
Второй
дом строится на улице Введенского в поселке Дружная Горка. Сюда планируется
расселить жителей 80 квартир из 14 многоквартирных домов, признанных
аварийными, в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в
2019-2025 годах». Всего в Дружногорском поселении признаны аварийными 27
многоквартирных домов. Планируется расселение 114 квартир, в которых проживает
более 300 жителей.
По
итогам отбора, в качестве застройщика дома в Дружной Горке была выбрана компания «Спецзастройщик ЛО
№ 1». Сегодня компания «Мера», являющаяся подрядной организацией по
строительству дома, ведет работы по возведению фундамента и устройства
дренажной системы вокруг дома. Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию
5-этажного многоквартирного дома – ноябрь 2021 года.
Ирина
Хрусталёва
Фото
Ольги Фирсовой