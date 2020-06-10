Сколько COVID-пациентов прибавил Гатчинский район?

На 10 июня в Гатчинском районе подтверждено 1085 случаев заболевания COVID-19, из них 31 добавился за минувшие сутки в 13-ти населенных пунктах района. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 579 человек, в том числе 67 – за последние сутки.

В Ленинградской области в целом за сутки выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом. На 10 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3342 человек, 885 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2434 выздоровели, 23 умерли (в том числе четверо – за последние сутки).

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Малое Верево (+1)

- Сиверский (+1)

- Вырица (+10)

- Дружная Горка (+3)

- Выра (+1)

- Пустошка (+1)

- Коммунар (+1)

- Пудость (+1)

- Мины (+1)

- Лампово (+3)

- Александровка (+1)

- Лукаши (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 445 человек (выздоровели 253),

- п. Вырица – 80 человек (выздоровел 61),

- п. Сиверский – 73 человека (выздоровели 58),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- г. Коммунар – 48 человек (выздоровел 41),

- п. Новый Свет – 35 человека (выздоровели 29),

- п. Тайцы – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 20 человек (выздоровели 6),

- п. Дружная Горка – 15 человек (выздоровели 3),

- д. Пудомяги, д. Сяськелево, п. Пудость – по 13 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Терволово, д. Малое Верево – по 9 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, п. Войсковицы, п. Елизаветино – по 8 человек,

- д. Белогорка, д. Большие Колпаны – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, д. Большое Рейзино, д. Мины – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Меньково, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Выра – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Новый Учхоз, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка - по 1 человеку.