Гатчинский район продолжает заболевать

На 11 июня в Гатчинском районе подтверждено 1106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 21 добавился за минувшие сутки в семи населенных пунктах района. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 633 человека, в том числе 54 – за последние сутки.

В Ленинградской области в целом за сутки выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом. На 11 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3396 человек, 845 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2528 выздоровели, 23 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+9)

- Сиверский (+3)

- Вырица (+5)

- Дружная Горка (+1)

- Покровка (+1)

- Коммунар (+1)

- Мины (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 454 человека (выздоровел 271),

- п. Вырица – 85 человек (выздоровели 66),

- п. Сиверский – 76 человек (выздоровели 64),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- г. Коммунар – 49 человек (выздоровели 42),

- п. Новый Свет – 35 человек (выздоровели 30),

- п. Тайцы – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 20 человек (выздоровели 11),

- п. Дружная Горка – 16 человек (выздоровели 8),

- д. Пудомяги, д. Сяськелево, п. Пудость – по 13 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Терволово, д. Малое Верево – по 9 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, п. Войсковицы, п. Елизаветино – по 8 человек,

- д. Белогорка, д. Большие Колпаны – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, д. Большое Рейзино,– по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Меньково, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Выра – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Новый Учхоз, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы, д. Покровка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка - по 1 человеку.