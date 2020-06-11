Куклы Анны Жабревой в Гатчине

Пандора — центральный персонаж небольшого кукольного
мира, который словно по волшебству раскрылся в стенах выставочного зала
духовно-просветительского центра. Оригинал этой куклы в роскошном парадном
платье с фижмами, по легенде, был прислан в Россию из Парижа в 1770-х годах.
Этот наряд стал образцом придворного платья для великой княгини Марии
Федоровны, супруги великого князя Павла Петровича. Великолепная Пандора прибыла
в Гатчину в сопровождении «фрейлин» и «танцовщиков» в нарядах XVII- XVIII
веков.
Также на выставке представлен русский костюм XV-XVII
веков в сказочных и исторических образах России. Среди работ разных лет -
«Великая княжна Елена Ивановна», Великий князь
Иван III с сыном», сказочный «Морской царь,
разбирающий свои сокровища». Композиция «Пошла Муха на базар» изображает
магазины, разносчиков разнообразных товаров и покупателей в российском городе
первой половины XIX века.
Соавтором многих композиций является Эрнест
Александрович Жабрев, руками которого в технике резьбы по дереву выполнены
предметы утвари и мебели.
31 мая в духовно-просветительском центра Покровского
собора прошла встреча с автором кукол. Анна Жабрева — научный сотрудник
библиотеки Российской Академии наук, кандидат педагогических наук, член
Санкт-Петербургского Союза художников, преподаватель СПбГУ, автор книг и
публикаций по истории костюма.
На встрече с гостями выставки Анна Эрнестовна
рассказала о своем творческом пути, который берет свое начало в 1970-х годах.
Увлечение куклами началось еще в детстве. Руки мастера со временем научились
рисовать драпировки и кружева, создавать иллюзию выпуклости жемчугов и почти
осязаемую мягкость меха. Анна Эрнестовна осваивала лепку лица и тела, постигала
тонкости работы с разными материалами. Созданию коллекции кукол в исторических
костюмах предшествовало серьезное изучение исторического костюма разных эпох.
Всего в коллекции Анны Жабревой - более 700 авторских кукол, созданных, по ее
словам, своими руками.
Основным материалом для создания кукол служат
пластика, скалпей, цернит, синтетические и натуральные волосы для причесок,
текстиль и разнообразная фурнитура для костюмов. При необходимости применяется
роспись тканей, вышивка, плетение кружева. Для Анны Жабревой важно создать не
просто привлекательную игрушку, а образ человека конкретной исторической эпохи.
Среди экспонатов выставки можно увидеть
опубликованные комплекты бумажных кукол и оригинальные рисунки для них.
Выставка авторских кукол Анны Жабревой «В гостях у
Пандоры» в Духовно-просветительском центре Покровского собора продлится до 19
июня 2020 года.