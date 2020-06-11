Куклы Анны Жабревой в Гатчине

Пандора — центральный персонаж небольшого кукольного мира, который словно по волшебству раскрылся в стенах выставочного зала духовно-просветительского центра. Оригинал этой куклы в роскошном парадном платье с фижмами, по легенде, был прислан в Россию из Парижа в 1770-х годах. Этот наряд стал образцом придворного платья для великой княгини Марии Федоровны, супруги великого князя Павла Петровича. Великолепная Пандора прибыла в Гатчину в сопровождении «фрейлин» и «танцовщиков» в нарядах XVII- XVIII веков.

Также на выставке представлен русский костюм XV-XVII веков в сказочных и исторических образах России. Среди работ разных лет - «Великая княжна Елена Ивановна», Великий князь

Иван III с сыном», сказочный «Морской царь, разбирающий свои сокровища». Композиция «Пошла Муха на базар» изображает магазины, разносчиков разнообразных товаров и покупателей в российском городе первой половины XIX века.

Соавтором многих композиций является Эрнест Александрович Жабрев, руками которого в технике резьбы по дереву выполнены предметы утвари и мебели.

31 мая в духовно-просветительском центра Покровского собора прошла встреча с автором кукол. Анна Жабрева — научный сотрудник библиотеки Российской Академии наук, кандидат педагогических наук, член Санкт-Петербургского Союза художников, преподаватель СПбГУ, автор книг и публикаций по истории костюма.

На встрече с гостями выставки Анна Эрнестовна рассказала о своем творческом пути, который берет свое начало в 1970-х годах. Увлечение куклами началось еще в детстве. Руки мастера со временем научились рисовать драпировки и кружева, создавать иллюзию выпуклости жемчугов и почти осязаемую мягкость меха. Анна Эрнестовна осваивала лепку лица и тела, постигала тонкости работы с разными материалами. Созданию коллекции кукол в исторических костюмах предшествовало серьезное изучение исторического костюма разных эпох. Всего в коллекции Анны Жабревой - более 700 авторских кукол, созданных, по ее словам, своими руками.

Основным материалом для создания кукол служат пластика, скалпей, цернит, синтетические и натуральные волосы для причесок, текстиль и разнообразная фурнитура для костюмов. При необходимости применяется роспись тканей, вышивка, плетение кружева. Для Анны Жабревой важно создать не просто привлекательную игрушку, а образ человека конкретной исторической эпохи.

Среди экспонатов выставки можно увидеть опубликованные комплекты бумажных кукол и оригинальные рисунки для них.

Выставка авторских кукол Анны Жабревой «В гостях у Пандоры» в Духовно-просветительском центре Покровского собора продлится до 19 июня 2020 года.



