Руководители Гатчинского района поздравляют с Днем России!

Наше
государство – страна с тысячелетней историей, вековыми традициями, уникальным
природным богатством и огромной территорией, страна, объединившая разнообразие
культур, народов и конфессий. Все мы – неотъемлемая часть великой державы.
На
протяжении веков в самые сложные периоды, российское государство спасали
крепость народного духа и любовь к родине. Сейчас, в это непростое время, как
никогда важна сплоченность, ответственность и взаимопонимание, совместными
усилиями мы всегда преодолевали все трудности.
Важно
помнить и знать, что мы – граждане единого государства и от каждого из нас,
нашего труда и ответственности зависит наше будущее, благополучие наших детей,
качество жизни и уверенность в завтрашнем дне.
От
всей души желаем вам мира, добра, семейного счастья, успехов во всех начинаниях
и крепкого здоровья!
Глава
МО «Город Гатчина», глава Гатчинского района В.А. Филоненко
Глава
администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим