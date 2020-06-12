Руководители Гатчинского района поздравляют с Днем России!

Наше государство – страна с тысячелетней историей, вековыми традициями, уникальным природным богатством и огромной территорией, страна, объединившая разнообразие культур, народов и конфессий. Все мы – неотъемлемая часть великой державы.

На протяжении веков в самые сложные периоды, российское государство спасали крепость народного духа и любовь к родине. Сейчас, в это непростое время, как никогда важна сплоченность, ответственность и взаимопонимание, совместными усилиями мы всегда преодолевали все трудности.

Важно помнить и знать, что мы – граждане единого государства и от каждого из нас, нашего труда и ответственности зависит наше будущее, благополучие наших детей, качество жизни и уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаем вам мира, добра, семейного счастья, успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья!

Глава МО «Город Гатчина», глава Гатчинского района В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим