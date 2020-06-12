В Гатчинском районе выявили еще 27 заболевших

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 683 человека, в том числе 50 – за последние сутки. Тенденция последней недели – рост число выздоровевших над числом заболевших. Однако это не помогает Гатчинскому району выйти из «красной зоны», и он по-прежнему занимает первое место в антирейтинге по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусом. На 12 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3448 человек, 847 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2578 выздоровели, 23 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+14)

- Сиверский (+1)

- Тайцы (+1)

- Меньково (+1)

- Малое Верево (+1)

- Коммунар (+1)

- Белогорка (+1)

- Шпаньково (+2)

- Новый Свет (+3)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 468 человека (выздоровел 298),

- п. Вырица – 85 человек (выздоровели 73),

- п. Сиверский – 77 человек (выздоровели 65),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека

- г. Коммунар – 50 человек (выздоровели 42),

- п. Новый Свет – 38 человек (выздоровели 34),

- п. Тайцы – 27 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 20 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка – 16 человек (выздоровели 8),

- д. Пудомяги, д. Сяськелево, п. Пудость – по 13 человек,

- д. Батово, п. Войсковицы, д. Малое Верево – по 10 человек,

- п. Терволово – 9 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, п. Елизаветино, д. Белогорка – по 8 человек,

- д. Большие Колпаны, д. Шпаньково – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Меньково, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Выра – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Новый Учхоз, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы, д. Покровка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка - по 1 человеку.