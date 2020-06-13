О некоторых вопросах оплаты административного штрафа

Согласно п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ, если постановление по делу
об административном правонарушении не было обжаловано или опротестовано оно
вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его
обжалования.
В силу ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу
об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со
дня вручения или получения копии постановления.
В случае неуплаты административного штрафа наступает
административная ответственность по ст.20.25 КоАП РФ, на основании которой
административный штраф может быть увеличен в два раза либо нарушителя ждет
административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до
50 часов.