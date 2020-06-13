О некоторых вопросах оплаты административного штрафа

Согласно п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ, если постановление по делу об административном правонарушении не было обжаловано или опротестовано оно вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования.

В силу ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В случае неуплаты административного штрафа наступает административная ответственность по ст.20.25 КоАП РФ, на основании которой административный штраф может быть увеличен в два раза либо нарушителя ждет административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.



