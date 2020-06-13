О некоторых вопросах оплаты административного штрафа

О некоторых вопросах оплаты административного штрафа

Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Рубрики : Прокуратура     13 Jun 2020

Согласно п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ, если постановление по делу об административном правонарушении не было обжаловано или опротестовано оно вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования.

В силу ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В случае неуплаты административного штрафа наступает административная ответственность по ст.20.25 КоАП РФ, на основании которой административный штраф может быть увеличен в два раза либо нарушителя ждет административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+