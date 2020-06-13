Сладкие подарки от Лосилия

На встречу с Лосилием вышли воспитанники центра самых разных возрастов. Ребята с восторгом разглядывали необычного персонажа, здоровались и фотографировались с ним, обнимали и похлопывали по мохнатым плечам.

- Ты же настоящий? - наперебой спрашивали у Лосилия малыши, заглядывая ему в добрые «оленьи» глаза. - А мёд настоящий? - спрашивали они уже у помощников знаменитого лося, увидев в коробках ярко-желтые стеклянные баночки с ароматным содержимым.

Лось Лосилий – симпатичный персонаж, который появился на свет около двух лет назад. Придумали его питерские блогеры, и эту идею с удовольствием поддержало областное правительство. Самое любимое занятие Лосилия — путешествовать по Ленинградской области, о чем он рассказывает в своем личном блоге. А совсем недавно, весной 2020 года, Лосилий стал главным героем необычной благотворительной акции.

Как рассказал нам Павел Прокофьев, «крестный отец» Лосилия и руководитель сообщества питерских блогеров, эта идея родилась, «благодаря» эпидемии коронавируса. Начало у этой истории печальное, зато конец — хороший и неожиданный. Так получилось, что в больницу с ковидом попал близкий человек Павла. После благополучного выздоровления семья решила отблагодарить врачей реанимации. Лучшее средство для поднятия иммунитета — мед — передали для медиков друзья из компании «Липко-Сладко».

- Мёда оказалось больше, чем нужно, и мы решили поделиться им с другими людьми, - говорит Павел. - Так родилась наша благотворительная акция. Сначала Лосилий привез мед во Всеволожскую районную больницу. После этого нас заметили в компании «Любимый край» и предложили нам для доставки в социальные учреждения Ленобласти свои кондитерские изделия, печенье, пряники. Так наша акция стала постоянной. Мы уже посетили дом престарелых в поселке им. Свердлова, больницу в Сосновом Бору, Выборг, а теперь и Гатчину. Нас уже ждут в Лодейное Поле, Подпорожье...

Лосилия везде встречают очень тепло и позитивно. Это всегда приятно, и мы стараемся возвращать это тепло и позитив людям. Пусть это малая помощь, но в наше сложное время даже несколько улыбок играют важную роль. Мы абсолютно открыты для предложений. Если кто-то захочет нас позвать к себе в гости или поучаствовать в благотворительной акции в качестве спонсора, мы всегда готовы к этому.

- Такие акции очень важны и нужны для детей, - считает заведующая стационарным отделением для несовершеннолетних детей центра реабилитации «Дарина» Ирина Сосновская. - В нашем отделении находятся дети, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. Конечно, им не хватает общения, человеческой теплоты и дружеской атмосферы. Наши ребята всегда с нетерпением ждут гостей и очень радуются, когда с ними играют, проводят разные мероприятия.

Добрый и веселый лось Лосилий не собирается останавливаться на достигнутом.

- У нас есть мечта — сделать резиденцию Лосилия, по аналогии с резиденцией Деда Мороза в Вологде, - говорит Павел Прокофьев. - При этой резиденции я хотел бы организовать какой-нибудь музей на «лосиную» тему. Еще одна идея — запустить экологический проект, основанный на познавательных курсах для детей и их родителей. Думаю, это очень востребовано сейчас — не просто прогуливаться по лесу, а делать осознанно, зная особенности местной флоры и фауны, правила поведения в лесу.

В этот день Лосилий также передал сладкие подарки в стационар сестринского ухода «Родные люди» в Гатчине.

Познакомиться с Лосилием поближе, узнать о его старых и новых проектах можно на страничке во ВКонтакте (https://vk.com/losilii).

Юлия Лысанюк