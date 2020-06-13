Сладкие подарки от Лосилия

На
встречу с Лосилием вышли воспитанники центра самых разных возрастов. Ребята с
восторгом разглядывали необычного персонажа, здоровались и фотографировались с
ним, обнимали и похлопывали по мохнатым плечам.
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Ты же настоящий? - наперебой спрашивали у Лосилия малыши, заглядывая ему в
добрые «оленьи» глаза. - А мёд настоящий? - спрашивали они уже у помощников
знаменитого лося, увидев в коробках ярко-желтые стеклянные баночки с ароматным
содержимым.
Лось
Лосилий – симпатичный персонаж, который появился на свет около двух лет назад. Придумали его питерские блогеры, и эту идею с
удовольствием поддержало областное правительство. Самое любимое занятие Лосилия
— путешествовать по Ленинградской области, о чем он рассказывает в своем личном
блоге. А совсем недавно, весной 2020 года, Лосилий стал главным героем
необычной благотворительной акции.
Как
рассказал нам Павел Прокофьев, «крестный отец» Лосилия и руководитель
сообщества питерских блогеров, эта идея родилась, «благодаря» эпидемии
коронавируса. Начало у этой истории печальное, зато конец — хороший и
неожиданный. Так получилось, что в больницу с ковидом попал близкий человек
Павла. После благополучного выздоровления семья решила отблагодарить врачей
реанимации. Лучшее средство для поднятия иммунитета — мед — передали для
медиков друзья из компании «Липко-Сладко».
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Мёда оказалось больше, чем нужно, и мы решили поделиться им с другими людьми, -
говорит Павел. - Так родилась наша
благотворительная акция. Сначала Лосилий привез мед во Всеволожскую районную
больницу. После этого нас заметили в компании «Любимый край» и предложили нам
для доставки в социальные учреждения Ленобласти свои кондитерские изделия,
печенье, пряники. Так наша акция стала постоянной. Мы уже посетили дом
престарелых в поселке им. Свердлова, больницу в Сосновом Бору, Выборг, а теперь
и Гатчину. Нас уже ждут в Лодейное Поле, Подпорожье...
Лосилия
везде встречают очень тепло и позитивно. Это всегда приятно, и мы стараемся
возвращать это тепло и позитив людям. Пусть это малая помощь, но в наше сложное
время даже несколько улыбок играют важную роль. Мы абсолютно открыты для
предложений. Если кто-то захочет нас позвать к себе в гости или поучаствовать в
благотворительной акции в качестве спонсора, мы всегда готовы к этому.
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Такие акции очень важны и нужны для детей, - считает заведующая стационарным
отделением для несовершеннолетних детей центра реабилитации «Дарина» Ирина
Сосновская. - В нашем отделении находятся дети, семьи которых оказались в
трудной жизненной ситуации. Конечно, им не хватает общения, человеческой
теплоты и дружеской атмосферы. Наши ребята всегда с нетерпением ждут гостей и
очень радуются, когда с ними играют, проводят разные мероприятия.
Добрый
и веселый лось Лосилий не собирается останавливаться на достигнутом.
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У нас есть мечта — сделать резиденцию Лосилия, по аналогии с резиденцией Деда
Мороза в Вологде, - говорит Павел Прокофьев. - При этой резиденции я хотел бы
организовать какой-нибудь музей на «лосиную» тему. Еще одна идея — запустить
экологический проект, основанный на познавательных курсах для детей и их
родителей. Думаю, это очень востребовано сейчас — не просто прогуливаться по
лесу, а делать осознанно, зная особенности местной флоры и фауны, правила
поведения в лесу.
В
этот день Лосилий также передал сладкие подарки в стационар сестринского ухода «Родные
люди» в Гатчине.
Познакомиться
с Лосилием поближе, узнать о его старых и новых проектах можно на страничке во
ВКонтакте (https://vk.com/losilii).