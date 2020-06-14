Для Гатчинского района снимается ряд ограничений

Постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры на территории региона с 15 по 28 июня, подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В сфере торговли с 15 июня разрешена работа ярмарок во всех районах без ограничений по ассортименту, с обязательным использованием масок.

В учреждениях дополнительного образования в «красной» зоне разрешены только индивидуальные занятия при условии использования масок.

В детских садах первой зоны для посещающих дежурные группы разрешены индивидуальные занятия психологов, логопедов, дефектологов, инструкторов ЛФК.

Спортивные занятия на открытом воздухе разрешены в первой зоне для групповых тренировок до 10 человек и без использования раздевалок.

Разрешены занятия спортом в помещениях в «красной» зоне – исключительно для индивидуальных тренировок и без использования раздевалок. Работа бассейнов все еще запрещена.

В Домах культуры первой зоны разрешено проведение индивидуальных занятий с обязательным использованием масок.

Разрешена деятельность библиотек на территории всей Ленинградской области при условии использования масок.

В «красной» зоне разрешены экскурсии в музеях на открытом воздухе с численностью групп до 10 человек с обязательным использованием масок, а в помещениях – индивидуальные экскурсии и группы до 5 человек. Групповые экскурсии в музеях также ограничены по количеству людей на площадь помещения.

Кинотеатры и развлекательные центра для детей пока остаются под запретом.

Существенные послабления получили салоны красоты. Так, в «красной» зоне разрешена работа салонов с лицензией на медицинскую деятельность, а также разрешена работа салонов красоты в части предоставления услуг по уходу за волосами, маникюра, педикюра, наращивания ресниц, солярия. По-прежнему остается ограничение по использованию до 50% мест (не более двух посетителей одновременно), а также обязательное использование масок.

Работа общественных бань в «красной» зоне остается под запретом.

На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля.

В многофункциональных центрах в «красной» зоне перечень услуг по-прежнему ограничен, прием ведется по записи.