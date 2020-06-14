Для Гатчинского района снимается ряд ограничений

Постановление
правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры на
территории региона с 15 по 28 июня, подписано губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко.
В
сфере торговли с 15 июня разрешена работа ярмарок во всех районах без
ограничений по ассортименту, с обязательным использованием масок.
В
учреждениях дополнительного образования в «красной» зоне разрешены только
индивидуальные занятия при условии использования масок.
В
детских садах первой зоны для посещающих дежурные группы разрешены
индивидуальные занятия психологов, логопедов, дефектологов, инструкторов ЛФК.
Спортивные
занятия на открытом воздухе разрешены в первой зоне для групповых тренировок до
10 человек и без использования раздевалок.
Разрешены
занятия спортом в помещениях в «красной» зоне – исключительно для
индивидуальных тренировок и без использования раздевалок. Работа бассейнов все
еще запрещена.
В
Домах культуры первой зоны разрешено проведение индивидуальных занятий с обязательным
использованием масок.
Разрешена
деятельность библиотек на территории всей Ленинградской области при условии
использования масок.
В
«красной» зоне разрешены экскурсии в музеях на открытом воздухе с численностью
групп до 10 человек с обязательным использованием масок, а в помещениях –
индивидуальные экскурсии и группы до 5 человек. Групповые экскурсии в музеях
также ограничены по количеству людей на площадь помещения.
Кинотеатры
и развлекательные центра для детей пока остаются под запретом.
Существенные
послабления получили салоны красоты. Так, в «красной» зоне разрешена работа
салонов с лицензией на медицинскую деятельность, а также разрешена работа
салонов красоты в части предоставления услуг по уходу за волосами, маникюра,
педикюра, наращивания ресниц, солярия. По-прежнему остается ограничение по
использованию до 50% мест (не более двух посетителей одновременно), а также обязательное
использование масок.
Работа
общественных бань в «красной» зоне остается под запретом.
На
территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда
легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции
внутренних и внешних поверхностей автомобиля.
В
многофункциональных центрах в «красной» зоне перечень услуг по-прежнему
ограничен, прием ведется по записи.