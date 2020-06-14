Где 15 июня отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
15.06.2020г. с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская
15.06.2020г. с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Малая Ивановка
15.06.2020г. с 09:30 до 17:30
Пудомягское СП:
д. Покровская, Павловское
шоссе
д. Вяхтелево, ул. Заречная
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с
проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена
подача электроэнергии:
16.06.20 с 09:00 - 17:00
г.
Гатчина
ул.
Володарского д. 6, 6/2; ул. Карла Маркса д. 21, 23, 13, 15, 17, 19, 20, 25; ул.
Урицкого д. 2, 4, 4А