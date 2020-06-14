Где 15 июня отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

15.06.2020г. с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская

15.06.2020г. с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Малая Ивановка

15.06.2020г. с 09:30 до 17:30

Пудомягское СП:

д. Покровская, Павловское шоссе

д. Вяхтелево, ул. Заречная

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

16.06.20 с 09:00 - 17:00

г. Гатчина

ул. Володарского д. 6, 6/2; ул. Карла Маркса д. 21, 23, 13, 15, 17, 19, 20, 25; ул. Урицкого д. 2, 4, 4А