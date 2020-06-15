Гатчинский квест в честь Дня России

Гатчинский
Дворец Молодежи организовал этот квест, чтобы жители Гатчины вспомнили историю
нашего города, узнали о нем что-то новое и просто с интересно провели время.
Каждая из команд должна была пройти предварительную регистрацию и скачать на
свои мобильные устройства мобильное приложение «Grazar дополненная реальность».
Для проведения квеста были предусмотрены все правила, связанные с
эпидемиологической обстановкой, включая средства индивидуальной защиты. Каждая
из команд состояла из трех человек. Среди участников квеста — учащиеся наших
школ, семьи с детьми и даже гости нашего города.
Как
рассказала директор ГДМ Виктория Чернова, задача квеста — пройти все шесть
станций маршрута, сфотографироваться там с очередной буквой из главного слова,
отослать эту фотографию на «базу» квеста и получить очередное задание.
-
Загадки у нас сложные, поэтому в случае затруднения каждая команда может
свериться с картой остановок маршрута, - отметила Виктория Чернова. - Как
только главное слово квеста «соберется» полностью, команда получает сообщение с
указанием места финальной встречи.
Ровно
в полдень команды получили первое задание, которое им дал в своем
видеообращении председатель комитета по внешним связям Ленинградской области
Олег Коновалов. Олег Анатольевич
поздравил всех участников с Днем России. По его словам, главный государственный
праздник нашей страны — лишний повод вспомнить историю своей страны.
-
Мы действительно живем в стране с богатой историей, - подчеркнул он. - Для
каждого для нас Россия — это в первую очередь наша малая Родина, дорогие,
знакомые сердцу с детства места. Этот квест — шанс показать свои знания о
Гатчине, узнать нечто новое, посмотреть на давно знакомые улицы с другой стороны.
Первая
загадка квеста, которую загадал его участникам Олег Коновалов, — пройти на
«место под голубым, ясным небом, скрытое густой листвой, которое помнит и
гренадерские полки его императорского величества, и бойцов Великой Октябрьской
социалистической революции». Участники квеста легко справились с этим заданием.
Одна за другой, команды собрались в Ленинском садике у городской администрации
(бывшего госпиталя), где их уже поджидали ведущие первой станции. Ими оказались
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава города Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко. Задание, которое они дали участникам
квеста, было ключевым — из него следовало, что в этот день их виртуальным гидом
станет не кто иной, как император Павел I собственной персоной. «Подключившись»
к виртуальному гиду, участники команд узнали много интересного об истории этого
места.
Практически
все команды справились с финальным заданием, составив коллаж с точек квеста с
Павлом I и словом «Россия». Пройдя
квест, они собрались в сквере «Сирень» у Гатчинского Дворца молодежи. Самыми
быстрыми оказались команда «Вода» (1 место), команда «Приезжие» (2 место) и
команда «Ice Family» (3 место). Все участники получили грамоты и сувениры на
память. В награждении принимала участие консультант комитета по Внешним связям
Ленинградской области Марина Уварова.
Пользуясь
случаем, своих земляков в этот день еще раз поздравила глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим.
-
Это очень молодой праздник в нашей истории, но в этот день мы имеем возможность
снова перелистать большую историю нашей великой державы, - отметила Людмила
Николаевна. - И сегодня мы можем познакомиться ближе с историей нашей малой
Родины. Я искренне благодарна участникам этого замечательного квеста за принятое
ими решение. Это день, который дает нам возможность почувствовать друг друга
как никогда, может быть, еще раз понять, что именно в единстве наша сила. Наша
сила — в любви к нашей великой стране, в почитании ее истории...