Гатчинский квест в честь Дня России

Гатчинский Дворец Молодежи организовал этот квест, чтобы жители Гатчины вспомнили историю нашего города, узнали о нем что-то новое и просто с интересно провели время. Каждая из команд должна была пройти предварительную регистрацию и скачать на свои мобильные устройства мобильное приложение «Grazar дополненная реальность». Для проведения квеста были предусмотрены все правила, связанные с эпидемиологической обстановкой, включая средства индивидуальной защиты. Каждая из команд состояла из трех человек. Среди участников квеста — учащиеся наших школ, семьи с детьми и даже гости нашего города.

Как рассказала директор ГДМ Виктория Чернова, задача квеста — пройти все шесть станций маршрута, сфотографироваться там с очередной буквой из главного слова, отослать эту фотографию на «базу» квеста и получить очередное задание.

- Загадки у нас сложные, поэтому в случае затруднения каждая команда может свериться с картой остановок маршрута, - отметила Виктория Чернова. - Как только главное слово квеста «соберется» полностью, команда получает сообщение с указанием места финальной встречи.

Ровно в полдень команды получили первое задание, которое им дал в своем видеообращении председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов. Олег Анатольевич поздравил всех участников с Днем России. По его словам, главный государственный праздник нашей страны — лишний повод вспомнить историю своей страны.

- Мы действительно живем в стране с богатой историей, - подчеркнул он. - Для каждого для нас Россия — это в первую очередь наша малая Родина, дорогие, знакомые сердцу с детства места. Этот квест — шанс показать свои знания о Гатчине, узнать нечто новое, посмотреть на давно знакомые улицы с другой стороны.

Первая загадка квеста, которую загадал его участникам Олег Коновалов, — пройти на «место под голубым, ясным небом, скрытое густой листвой, которое помнит и гренадерские полки его императорского величества, и бойцов Великой Октябрьской социалистической революции». Участники квеста легко справились с этим заданием. Одна за другой, команды собрались в Ленинском садике у городской администрации (бывшего госпиталя), где их уже поджидали ведущие первой станции. Ими оказались глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко. Задание, которое они дали участникам квеста, было ключевым — из него следовало, что в этот день их виртуальным гидом станет не кто иной, как император Павел I собственной персоной. «Подключившись» к виртуальному гиду, участники команд узнали много интересного об истории этого места.

Практически все команды справились с финальным заданием, составив коллаж с точек квеста с Павлом I и словом «Россия». Пройдя квест, они собрались в сквере «Сирень» у Гатчинского Дворца молодежи. Самыми быстрыми оказались команда «Вода» (1 место), команда «Приезжие» (2 место) и команда «Ice Family» (3 место). Все участники получили грамоты и сувениры на память. В награждении принимала участие консультант комитета по Внешним связям Ленинградской области Марина Уварова.

Пользуясь случаем, своих земляков в этот день еще раз поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Это очень молодой праздник в нашей истории, но в этот день мы имеем возможность снова перелистать большую историю нашей великой державы, - отметила Людмила Николаевна. - И сегодня мы можем познакомиться ближе с историей нашей малой Родины. Я искренне благодарна участникам этого замечательного квеста за принятое ими решение. Это день, который дает нам возможность почувствовать друг друга как никогда, может быть, еще раз понять, что именно в единстве наша сила. Наша сила — в любви к нашей великой стране, в почитании ее истории...