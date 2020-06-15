О людях и городах, ковавших победу в тылу

Хотя никто в нашей стране не сомневался в неизбежности

войны, она обрушилась внезапно. В Ленинграде еще до начала войны проводились учебные тревоги. Помню, как наклеивали полоски из газет на стекла окон, как зашторивали окна, чтобы не просачивался вечером свет. Окна нашей квартиры выходили во двор-колодец, внизу ходили дежурные от жилконтор и кричали, если обнаруживали свет в какой-нибудь квартире. Совсем недавно, весной 1940-го года, была завершена зимняя война с Финляндией. Но наши взаимоотношения не стали лучше, а союз финнов с гитлеровской Германией предполагал возобновление военных действий со стороны Финляндии, которая 17 июня 1941 года объявила мобилизацию, что подтверждало эту возможность.

Правительство Ленинграда учитывало высокую вероятность нападения со стороны Финляндии. Поэтому было принято решение о срочной эвакуации населения и, прежде всего, детей. 27 июня началась эвакуация детей из Ленинграда. В течение первых десяти дней было вывезено более 200 тысяч детей, большая часть которых была распределена по Ленинградской области. По последним данным, с 29 июня по конец августа было эвакуировано 395.090 детей (возвратилось – 175.400). Но случилось необъяснимое. Стремясь спасти детей от финнов, эшелоны с детьми направили навстречу немцам. Величайшая трагедия произошла в Демянске, куда 9-го июля прорвались танки Манштейна. В то же время на станции Лычково разбомбили эшелон с детьми. Об этой трагедии рассказали непосредственные свидетели, бывшие в то время детьми и подвергшиеся этому ужасу. Это Людмила Васильевна Пожидаева, Ирина Зимнина, рассказ которых был опубликован в «Смене» еще в канун 60-летия Победы. Ленинградских детей срочно стали реэвакуировать в Ленинград.

Подобные трагедии были и в Валдайском районе – на станции Едрово. На станции Тихвин были разбиты многие стоявшие на путях эшелоны, в том числе и с детьми. И в Лычкове, и в Тихвине установлены памятники погибшим детям.

На Валдае дети оказались в тылу у немцев. Многих увезли в Германию. Во время реэвакуции детей в Ленинград эшелоны не раз бомбили. В дальнейшем эвакуация была на восток. Детей принимали и в союзных республиках: Узбекистане, Казахстане, Киргизии, и в других городах СССР.

Много эвакуированных было принято в городе Молотове – так называлась в то время Пермь.

20-го октября из Ленинградской области прибыло 20 тысяч детей, а из Ленинграда - 90 тысяч детей и взрослых. К маю 1942 года было расселено 107.879 человек. Осенью 1941 года были приняты: Ленинградский детский дом и военно-музыкальная школа ВМФ вместе с преподавателями и семьями начсостава ВМФ. Из Ленинграда прибыл дом младенца – дети до 4-х лет. Их разместили в селе Григорьевском, было организовано снабжение малышей молоком.

Я с мамой и младшей сестренкой также был эвакуирован в город Пермь. Нас посадили в состав, который вез заводское оборудование в Пермь. В теплушке - крытом товарном вагоне - нам отвели уголок в конце вагона. Кроме нас в вагоне ехали рабочие, сопровождавшие оборудование. Это были молодые и средневозрастные мужчины. Для них были сколочены нары, и рабочие спали на них все вместе. А мы спали в углу на полу: там было постелено что-то вроде старенького одеяла. Вещей у нас особо и не было. Так, только необходимое: переодеться, да для малышки-сестренки нужное. Поезд шел очень медленно, часто останавливался, трудно сказать, как долго мы ехали. В пути пришлось пережить разные трудности. В первые дни - ни воды, ни еды. Однажды эшелон подвергся атаке с воздуха. Все удары пришлись на последний вагон. Позже на станции все ходили и смотрели – вагон был, как решето с дырками.

Много дней спустя прибыли на станцию Пермь-2. Времени суток не знаю, но уже смеркалось. Наши попутчики сразу уехали, видимо, их уже ждали. А нас подселили к одной семье. Мама стала работать в НИИ-13, там разрабатывалась технология изготовления касок для бойцов. А изготовление их было в Лысьве на заводе № 700. Там была мартеновская печь и начался выпуск солдатских луженых котелков и стальных касок. Этот завод стал единственным предприятием, производившим их. Более 10 млн касок было отправлено на фронт!

Эвакуация шла повсеместно, при этом на первое место ставился вывоз из промышленных районов заводского оборудования - переброска его с запада на восток. Из Ленинграда были эвакуированы частично Кировский и Ижорский заводы, Невский машиностроительный, «Русский дизель», «Светлана», «Электросила» и другие. Часть оборудования Кировского завода была оставлена. Кроме промышленных предприятий из Ленинграда выехали научно-исследовательские институты, лаборатории, проектные и исследовательские организации. Большая часть оборудования, а также обслуживающие его специалисты, были отправлены на Урал.

Город Молотов принял 64 завода, еще 60 были направлены в Молотовскую область. На правом берегу Камы был образован комплекс заводов по производству порохов, бикфордова шнура, противогазовой защиты, цеха баллистических порохов для гвардейских минометов.

Краснокамская бумажная фабрика приняла печатную фабрику Госзнака и Ленинградский монетный двор. Прибыло оборудование металлоткацкого цеха Кальчугинского завода Владимирской области. На основе эвакуированного из города Осипенко (Украина) крекингзавода вырос первый на Урале нефтеперерабатывающий завод, из Крыма был эвакуирован химический завод. Поступило оборудование из Баку.

Артиллерийский завод № 172 Наркомата вооружений СССР отправил на фронт за всё время

войны более 48 тысяч артиллерийских орудий разного калибра, от легендарной «сорокапятки» до 152-мм гаубицы, 85-мм, 100-мм и 122-мм пушки для танков Т-34 и ИС – четверть всех артиллерийских систем, поступивших на вооружение Советской Армии.

Пермские моторы устанавливались на истребители ЛаГГ-3, Ла-5, МиГ-3, бомбардировщики Пе-8, Су-2 и Ту-2, за время войны их выпущено более 32 тысяч.

Судостроительный завод

№ 344 в областном центре строил и поставлял на фронт бронекатера, которые участвовали боях под Сталинградом.

Все для фронта, все для Победы! А кто же стоял у станков, выпускал необходимую продукцию для фронта?

Многие мужчины ушли на фронт - кто добровольно, кто по мобилизации. Остались специалисты, без которых невозможно было наладить производство и работать на особо сложных станках, но основную рабочую силу представляли эвакуированные, а это женщины и дети-подростки.

В годы войны на авиамоторном заводе трудились 7 тысяч подростков от 11 до 16 лет. И в одном из цехов они составляли 80% всего состава рабочих.

Зима 1941-1942 гг. была особенно тяжелой. Город был переполнен эвакуированными, и они продолжали поступать до Нового года. За время войны Пермский эвакопункт обслужил 1382 эшелона – почти 1 млн 416 тыс. человек, из них 379 тысяч ленинградцев. Население города увеличилось в два раза, что создало трудности в размещении прибывающих людей и в трудоустройстве, снабжении их продуктами питания. Люди реально голодали, даже рабочие, хотя снабжались питанием чуть лучше. Но у рабочих – семьи, иждивенцы, дети. Не мог же рабочий есть свою долю, не делясь с родными. Чтобы поддержать рабочих, директор авиамоторного завода распорядился давать дополнительно питание, но без выноса его домой. Местные жители были несколько в лучшем положении, т.к. имели родных или знакомых в деревнях, имеющих личное подсобное хозяйство.

Во всех городах, куда было эвакуировано промышленное оборудование заводов и люди, трудности были похожие. Часто разместить промышленное оборудование на существующих площадях было трудно, приходилось расширять их или устанавливать станки на открытых площадках и одновременно возводить стены цехов.

Так, город Иркутск принял более 13 тысяч эвакуированных, в то же время в первые дни войны ушло на фронт более 4-х тысяч рабочих. Их место заняли женщины и подростки. В Иркутске выпускались пикирующие бомбардировщики Пе-2 и истребители Пе-3бис. Для усиления мощности завода в Иркутск октябре был переведен Московский завод им. Менжинского. Еще ранее 5 июля 1941 г. к предприятию был присоединен Улан-Удэнский авиационный завод № 99. Для ускорения работ в сентябре прибыли ведущие специалисты ОКБ В.М. Петлякова.

Всего с 1941 по 1945 гг. предприятие выпустило почти 2200 самолетов, в том числе 730 пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 134 дальних истребителя Пе-3бис, 919 дальних бомбардировщиков Ил-4, 391 дальний бомбардировщик Ер-2, четыре самолета особого назначения Ер-2ОН. Во время войны на заводе ежедневно собирали по 1-2 самолета, а к середине 1942 г. темп выпуска бомбардировщиков Пе-2 доходил до пяти машин в сутки. Кроме того, в течение всей войны завод ежемесячно выпускал до 25 тысяч корпусов 82-миллиметровых пехотных мин. Специально созданный минный цех работал круглосуточно, без выходных. В ритме около 1000 мин в сутки цех проработал до конца войны.

В Казань были эвакуированы Воронежский моторостроительный завод, Ленинградский завод авиационных моторов, Московский завод им. С.П. Горбунова с КБ Петлякова. Эти гигантские предприятия размещались на существующих площадях, что создавало известные трудности. Для эвакуации ленинградского завода потребовалось 8 эшелонов с оборудованием и людьми, а для эвакуации московского завода потребовалось 3000 вагонов. Воронежский завод разместился в 931 вагоне, в том числе 250 – с людьми.

Челябинский тракторный завод полностью перешел на выпуск танков. Эвакуированный Ленинградский завод им. Кирова стал основой образования «Танкограда».

Завод тяжелого машиностроения в Свердловске стал готовить корпуса и башни для тяжелых танков КВ.

Эти города должны быть названы городами трудовой славы – равной боевой славе тех городов, которые противостояли немецко-фашистским полчищам. В этих городах работали люди, преодолевая голод, неустроенность, напряженность трудового дня, под единым лозунгом - «Все для фронта, все для победы!»

«Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей…». Тыл – это и была наша Родина. Она давала фронту самолеты, танки, снаряды, орудия, боеприпасы – все, что нужно для боя. Родина одевала и кормила армию, сохраняла и растила детей – будущее страны. В каждом городе, в каждом селении должен быть обелиск, посвященный его славе. Чтобы будущее поколение могло прочесть не в архивных документах, а на граните о том, что было дано для Победы.

Слава советскому народу – победителю! Слава труженикам тыла, благодаря которым наша армия смогла выгнать фашистскую нечисть с нашей земли.

На снимке: д иректор завода Анатолий Солдатов поощряет детей, отличившихся по своим производственным показателям, за их труд банками варенья.



