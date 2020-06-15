Об административной ответственности за самовольное занятие земельного участка

Согласно законодательству Российской Федерации земельный участок предоставляется гражданину или организации в пользование в следующих вариантах: получение в собственность; взятие в аренду; сервитут; наследуемое владение и т.д.

В силу статьи 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе за использование земельного участка лицом, которое не имеет предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, предусмотрен административный штраф в случае если определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то административный штраф накладывается в следующем размере: на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.