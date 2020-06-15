Заболеваемость в Гатчинском районе: снова вверх

На 15 июня общее число зарегистрированных в Гатчинском районе COVID-пациентов достигло 1200 человек, в том числе 37 прибавились за последние сутки в 16-ти населенных пунктах Гатчинского района.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 760 человек, в том числе 77 – за последние сутки.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 73 новых случая заболевания коронавирусом. На 15 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3626 человек, 898 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2705 выздоровели, 23 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+13)

- Сиверский (+1)

- Тайцы (+1)

- Никольское (+1)

- Войсковицы (+1)

- Вырица (+2)

- Малое Верево (+2)

- Коммунар (+6)

- Большие Колпаны (+2)

- Елизаветино (+2)

- Новый Учхоз (+1)

- Новые Низковицы (+1)

- Дружная Горка (+1)

- Новые Черницы (+1)

- Вайялово (+1)

- Пудость (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 496 человек (выздоровел 343),

- п. Вырица – 87 человек (выздоровели 75),

- п. Сиверский – 79 человек (выздоровели 67),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (выздоровели 15)

- г. Коммунар – 58 человек (выздоровели 44),

- п. Новый Свет – 39 человек (выздоровели 35),

- п. Тайцы – 30 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 21 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка – 17 человек (выздоровели 8),

- п. Пудость – 15 человек (выздоровели 10),

- д. Пудомяги, д. Сяськелево – по 13 человек,

- д. Малое Верево – 12 человек,

- п. Терволово, п. Войсковицы – по 11 человек,

- д. Батово, п. Елизаветино – по 10 человек,

- с. Никольское, д. Большие Колпаны – по 9 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Белогорка – по 8 человек,

- д. Шпаньково – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, п. Высокоключевой, д. Пустошка, д. Меньково– по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Новый Учхоз – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы, д. Покровка, п. Вайялово – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы - по 1 человеку.