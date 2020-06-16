Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

На 16 июня общее число зарегистрированных в Гатчинском районе COVID-пациентов достигло 1218 человек, в том числе 18 прибавились за последние сутки в семи населенных пунктах Гатчинского района.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 779 человек, в том числе 19 – за последние сутки.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход. На 16 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3696 человек, 876 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2796 выздоровели, 24 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+7)

- Тайцы (+2)

- Малое Верево (+1)

- Коммунар (+2)

- Большие Колпаны (+1)

- Новый Свет (+4)

- Пудость (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 503 человека (выздоровел 343),

- п. Вырица – 87 человек (выздоровели 75),

- п. Сиверский – 79 человек (выздоровели 67),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (выздоровел 31)

- г. Коммунар – 60 человек (выздоровели 44),

- п. Новый Свет – 43 человека (выздоровели 36),

- п. Тайцы – 32 человека (выздоровели 18),

- д. Лампово – 21 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка – 17 человек (выздоровели 8),

- п. Пудость – 16 человек (выздоровели 10),

- д. Пудомяги, д. Сяськелево, д. Малое Верево – по 13 человек,

- п. Терволово, п. Войсковицы – по 11 человек,

- д. Батово, п. Елизаветино, д. Большие Колпаны – по 10 человек,

- с. Никольское – по 9 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Белогорка – по 8 человек,

- д. Шпаньково – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, п. Высокоключевой, д. Пустошка, д. Меньково– по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Новый Учхоз – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы, д. Покровка, п. Вайялово – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы - по 1 человеку.