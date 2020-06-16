Памятники живой природы из Гатчины и района

Основной
целью программы является поиск и сохранение уникальных старовозрастных
деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность
для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных
объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России,
экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
На
территории Ленинградской области, произрастают 5 деревьев, которым решением
Сертификационной комиссии Программы был присвоен статус «Дерево – памятник
живой природы»:
-
Дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево –
памятник живой природы с 19.05.2014; Место произрастания: Ленинградская
область, город Гатчина, территория дворцово-паркового музея-заповедника
«Гатчина». Возраст (лет): 242;
-
Дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево – памятник живой природы с 19.01.2012;
Место произрастания: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
МО «Рахьинское городское поселение», деревня Ириновка. Возраст (лет): 183;
-
Дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево –
памятник живой природы с 19.05.2015; Место произрастания: Ленинградская
область, Мартышкино, ул. Немкова, 2а. Поляна в ста метрах к северо-востоку, на
противоположной стороне улицы. Возраст
(лет): 250;
-
Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) Дерево – памятник живой природы с 19.01.2012;
Место произрастания: Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерево.
Возраст (лет): 116;
-
Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour). Дерево – памятник живой
природы с 28.02.2018; Место произрастания: Ленинградская область, северная
окраина г. Выборг, Государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник «Парк Монрепо». Возраст (лет): 230.
Также
в соответствии с национальным реестром старовозрастных деревьев России
участниками программы по Ленинградской области стали ещё 19 деревьев:
Дуб
черешчатый (Quercus robur) - 12 деревьев:
Дуб
(Quercus sp.) - 2 дерева:
Место
произрастания: Лужский район, деревня Красные горы. Возраст (лет): 200 лет (по
данным заявителя)
Место
произрастания: Лужский район, Володарская волость, деревня Стелёво. Возраст
(лет): 150 (по данным заявителя)
Место
произрастания: г. Гатчина, Приоратский парк. Возраст (лет): 214 лет (по данным
заявителя)
Лиственница
(Larix sp.):
Место
произрастания: Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1,
Музей-усадьба «Рождествено». Возраст (лет): 150 (по данным заявителя)
Место
произрастания: пос. Комарово, пер. Осипенко. Возраст (лет): 150 (по данным
заявителя)
Место
произрастания: Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение,
д. Заручевье. Возраст (лет): 170 лет (по данным заявителя)
Место
произрастания: Тосненский район,Комплексный памятник природы регионального
значения «Саблинский». Возраст (лет): 150 (по данным заявителя).
Отметим,
что программа учреждена комитетами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по инициативе НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», при поддержке
Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного
хозяйства.