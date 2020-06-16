Памятники живой природы из Гатчины и района

Основной целью программы является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

На территории Ленинградской области, произрастают 5 деревьев, которым решением Сертификационной комиссии Программы был присвоен статус «Дерево – памятник живой природы»:

- Дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево – памятник живой природы с 19.05.2014; Место произрастания: Ленинградская область, город Гатчина, территория дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина». Возраст (лет): 242;

- Дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево – памятник живой природы с 19.01.2012; Место произрастания: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Рахьинское городское поселение», деревня Ириновка. Возраст (лет): 183;

- Дуб черешчатый (Quercus robur). Дерево – памятник живой природы с 19.05.2015; Место произрастания: Ленинградская область, Мартышкино, ул. Немкова, 2а. Поляна в ста метрах к северо-востоку, на противоположной стороне улицы. Возраст (лет): 250;

- Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) Дерево – памятник живой природы с 19.01.2012; Место произрастания: Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерево. Возраст (лет): 116;

- Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour). Дерево – памятник живой природы с 28.02.2018; Место произрастания: Ленинградская область, северная окраина г. Выборг, Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо». Возраст (лет): 230.

Также в соответствии с национальным реестром старовозрастных деревьев России участниками программы по Ленинградской области стали ещё 19 деревьев:

Дуб черешчатый (Quercus robur) - 12 деревьев:

Дуб (Quercus sp.) - 2 дерева:

Место произрастания: Лужский район, деревня Красные горы. Возраст (лет): 200 лет (по данным заявителя)

Место произрастания: Лужский район, Володарская волость, деревня Стелёво. Возраст (лет): 150 (по данным заявителя)

Вяз (Ulmus sp.):

Место произрастания: г. Гатчина, Приоратский парк. Возраст (лет): 214 лет (по данным заявителя)

Лиственница (Larix sp.):

Место произрастания: Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, Музей-усадьба «Рождествено». Возраст (лет): 150 (по данным заявителя)

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.):

Место произрастания: пос. Комарово, пер. Осипенко. Возраст (лет): 150 (по данным заявителя)

Липа (Tilia sp.) - 2 дерева:

Место произрастания: Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, д. Заручевье. Возраст (лет): 170 лет (по данным заявителя)

Место произрастания: Тосненский район,Комплексный памятник природы регионального значения «Саблинский». Возраст (лет): 150 (по данным заявителя).

Подробнее с информацией о данной программе, старовозрастных деревьях, произрастающих на территории Ленинградской области и являющихся участниками Программы, а также о деревьях, которым уже присвоен статус «Дерево – памятник живой природы» на территории Ленинградской области можно ознакомиться на сайте www.rosdrevo.ru

Отметим, что программа учреждена комитетами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по инициативе НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», при поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства.