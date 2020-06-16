Плановые отключения 17 июня

Пудостьское СП:
18 июня с 10:00 до 18:00
д.Корпикюля
Сиверское ГП:
17 июня с 10:00 до 17:00
п. Дружноселье
17 июня с 10:00 до 17:00
д. Кезево
Рождественское СП:
17 июня с 09:00 до 17:00
д. Межно
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Пудостьское СП:
18 июня с 10:00 до 18:00
д.Корпикюля
Сиверское ГП:
17 июня с 10:00 до 17:00
п. Дружноселье
17 июня с 10:00 до 17:00
д. Кезево
Рождественское СП:
17 июня с 09:00 до 17:00
д. Межно
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