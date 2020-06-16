Плановые отключения 17 июня

Плановые отключения 17 июня

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     16 Jun 2020

Пудостьское СП:

18 июня с 10:00 до 18:00

д.Корпикюля

 

Сиверское ГП:

17 июня с 10:00 до 17:00

п. Дружноселье   

17 июня с 10:00 до 17:00

д. Кезево

 

Рождественское СП:

17 июня с 09:00 до 17:00

д. Межно             

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