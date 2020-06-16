Улица Фрезерная будет закрыта до 26 июня

Улица Фрезерная будет закрыта до 26 июня

АО «ВАД» информирует жителей Гатчинского района о том, что работы по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Фрезерной на пересечении с автомобильной дорогой Р-23 (км 46), в районе железнодорожного переезда у ж/д станции Фрезерный завершаются 26 июня 2020 года.

Рубрики : Дороги     16 Jun 2020

После окончания работ будет открыто движение автотранспорта по улице Фрезерной.

Работы проводятся в рамках реконструкции автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь на участие км 31+000 км 54+000 в Ленинградской области (2 этап).

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