Улица Фрезерная будет закрыта до 26 июня

АО «ВАД» информирует жителей Гатчинского района о том, что работы по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Фрезерной на пересечении с автомобильной дорогой Р-23 (км 46), в районе железнодорожного переезда у ж/д станции Фрезерный завершаются 26 июня 2020 года.
После окончания работ
будет открыто движение автотранспорта по улице Фрезерной.
Работы проводятся в
рамках реконструкции автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков –
Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь на участие км 31+000 км
54+000 в Ленинградской области (2 этап).
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