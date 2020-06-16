В технопарке «Мариенбург» построят тестовый полигон

Компания «Технопарк Мариенбург» по производству вспененного полиэтилена и полипропилена под торговыми марками «Стенофон» и «Стенофлекс» открылась на территории промышленной зоны деревни Корпиково в 2017 году.

Вспененный полиэтилен и полипропилена используют для производства тепло- и звукоизоляции, ограждающих конструкций, изоляции водопроводных и канализационных труб, а также для производства аквапалок для водных видов спорта и спортивных матов для спортивных и образовательных учреждений. Производство практически полностью безотходное. Полученный брак перерабатывают в крошку и добавляют в новый цикл производства. За год компания выпускает около 1 млн километров полиэтилена и полипропилена.

Продукцию компании можно найти во всех строительных гипермаркетах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, она применяется на большинстве строительных объектов, где материал используют в качестве подложки под ламинат и паркет и в качестве вибродемпфера для стяжки пола.

За три года работы на месте заболоченного поля появились два производственных помещения, четыре складских цеха, склад сырья, производственно-складской цех для переработки материалов, где рабочие занимаются перемоткой рулонов, упаковкой товаров и изготовлением ложиментов и различных элементов из вспененного полиэтилена. А еще - котельная, газогенераторная электроустановка, резервуарные установки для сжиженных углеводородных газов, обустроены подъездные дороги, проложен газопровод высокого давления. Сегодня продолжается строительство еще одного производственно-складского цеха для увеличения мощностей предприятия. Всего за время работы удалось освоить около пяти тысяч квадратных метров производственной площади, в перспективе она должна вырасти в два раза.

Виктор Федоренко рассказал, что компания в рамках инвестиционного проекта планирует расширить промышленное производство и на соседнем участке, взятом в аренду, построить научно-производственный полигон для тестирования «умных» счетчиков.

- Мы хотим построить небольшой корпус, где будет размещена соответствующая аппаратура, а по периметру всего полигона будут расставлены радио датчики: в земле, на воде для проведения научных работ, - рассказал он.

Для строительства площадки компания приняла решение об обустройстве еще одной подъездной дороги, но в процессе стало понятно, что это мероприятие несет в себе более высокие финансовые затраты, чем предполагалось изначально.

- Глубина залегания торфа в некоторых местах доходит до четырех метров, необходимо делать мелиоративные каналы и осушать территорию на большой площади, - сказал он.

Виктор Федоренко обратился к районной администрации с просьбой снизить арендную ставку за земельные участки, чтобы высвобожденные средства компании пошли на строительство дороги.

Председатель районного комитета по управлению имуществом Александр Аввакумов, присутствовавший на встрече, отметил, что это невозможно, так как влечет за собой нарушение антимонопольного законодательства. Администрация Гатчинского района может оказать предприятию имущественную поддержку и предоставить рассрочку по арендной плате.

Виктор Федоренко сказал, что компания в любом случае будет строить новый тестовый полигон и подъезд к нему. Тем более, что в перспективе компания сможет выкупить этот участок в собственность.

Людмила Нещадим дала свое принципиальное согласие, но добавила, что хотела бы ознакомиться с подробным бизнес-планом, где будет прописано, сколько будет создано рабочих мест после открытия полигона, и сколько налоговых отчислений будет поступать в различные уровни бюджета.

- Развитие экономики Гатчинского района – всегда актуально, особенно сегодня. У нас работают несколько промышленных зон, которые могут существенным образом повлиять на развитие всей территории, в том числе на повышение доли собственных доходов в структуре районного бюджета. Будем совместными усилиями приходить к оптимальному решению, - резюмировала Людмила Нещадим.