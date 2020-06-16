Внесены изменения в законодательство о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд

Согласно новой редакции ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества отнесено принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости.

При принятии общим собранием членов товарищества указанного решения одновременно избирается представитель, уполномоченный на подачу соответствующего заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Кроме того, Федеральным законом от 25.05.2020 № 162-ФЗ внесены изменения в ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Новой редакцией указанной статьи предусмотрено, что с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, входящие в силу закона в состав общего имущества (имущества общего пользования) собственников недвижимости или приобретенные ими в качестве общего имущества (имущества общего пользования), и (или) о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости от имени указанных лиц обращается представитель, уполномоченный на подачу соответствующего заявления решением общего собрания членов товарищества собственников не-движимости или решением общего собрания собственников.