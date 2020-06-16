Внесены изменения в законодательство о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд

Согласно новой редакции
ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ к исключительной компетенции
общего собрания членов товарищества отнесено принятие решения об обращении с
заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости,
расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования,
и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов
недвижимости.
При принятии общим
собранием членов товарищества указанного решения одновременно избирается
представитель, уполномоченный на подачу соответствующего заявления в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию
прав.
Кроме того, Федеральным
законом от 25.05.2020 № 162-ФЗ внесены изменения в ст. 42 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Новой редакцией указанной
статьи предусмотрено, что с заявлением о государственной регистрации прав на
объекты недвижимости, входящие в силу закона в состав общего имущества
(имущества общего пользования) собственников недвижимости или приобретенные ими
в качестве общего имущества (имущества общего пользования), и (или) о
государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости от имени
указанных лиц обращается представитель, уполномоченный на подачу соответствующего
заявления решением общего собрания членов товарищества собственников
не-движимости или решением общего собрания собственников.